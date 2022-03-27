Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/vymogatelstvo-1780292105.html
Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников
Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников - РИА Новости, 27.03.2022
Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников
Мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T04:36
2022-03-27T04:42
министерство финансов рф (минфин россии)
николай дмитриев
технологии
мошенничество
общество
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.Предложения о покупке, по его словам, могут поступать как по телефону, так и по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях."В переписке и телефонных разговорах мошенники нередко представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов", – предупреждает эксперт. Хищение средств, по его словам, как правило, происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт, где преступники вынуждают жертву ввести данные карточки, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.Еще один относительно новый сценарий, получивший популярность у мошенников – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Мошенники убеждают собеседника взять кредит и перевести его на принадлежащий мошенникам "антикризисный" счет, либо выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды. В других сценариях, мошенники, представляясь сотрудниками банка, пугают жертву тем, что на его имя пытаются оформить кредит, а для пресечения операции нужно самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", рассказал эксперт."Методы социальной инженерии, которые используют мошенники, постоянно обновляются, но на все их уловки есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону", — советует Дмитриев.Не стоит, по его словам, верить слишком выгодным предложениям обогащения, переходить по ссылкам в письмах или сообщениях с неизвестных адресов, а также принимать важные решения, не посоветовавшись с родными или друзьями.
https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html
https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство финансов рф (минфин россии), николай дмитриев, технологии, мошенничество, общество, россия, москва
04:36 27.03.2022 (обновлено: 04:42 27.03.2022)
 
Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников

Эксперт Дмитриев: мошенники используют дефицит товаров для вымогательства денег у россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.

"Мошенники начали активно эксплуатировать повышенный спрос на отдельные группы товаров: автомобильные запчасти, комплектующие для компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса. Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают", — сказал Дмитриев.

Предложения о покупке, по его словам, могут поступать как по телефону, так и по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях.
"В переписке и телефонных разговорах мошенники нередко представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов", – предупреждает эксперт. Хищение средств, по его словам, как правило, происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт, где преступники вынуждают жертву ввести данные карточки, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.
Еще один относительно новый сценарий, получивший популярность у мошенников – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Мошенники убеждают собеседника взять кредит и перевести его на принадлежащий мошенникам "антикризисный" счет, либо выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды. В других сценариях, мошенники, представляясь сотрудниками банка, пугают жертву тем, что на его имя пытаются оформить кредит, а для пресечения операции нужно самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", рассказал эксперт.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 02:25
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам
"Методы социальной инженерии, которые используют мошенники, постоянно обновляются, но на все их уловки есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону", — советует Дмитриев.
Не стоит, по его словам, верить слишком выгодным предложениям обогащения, переходить по ссылкам в письмах или сообщениях с неизвестных адресов, а также принимать важные решения, не посоветовавшись с родными или друзьями.
Мужчина выходит из отделения Кетовского коммерческого банка - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 08:00
Меняют все: в России растет теневой валютный рынок
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)Николай ДмитриевТехнологииМошенничествоОбществоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала