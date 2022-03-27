https://ria.ru/20220327/vymogatelstvo-1780292105.html

Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников

Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников - РИА Новости, 27.03.2022

Эксперт по финансовой грамотности сообщил о новой уловке мошенников

Мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T04:36

2022-03-27T04:36

2022-03-27T04:42

министерство финансов рф (минфин россии)

николай дмитриев

технологии

мошенничество

общество

россия

москва

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать дефицит некоторых товаров для вымогательства денег у россиян, рассказал РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.Предложения о покупке, по его словам, могут поступать как по телефону, так и по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях."В переписке и телефонных разговорах мошенники нередко представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов", – предупреждает эксперт. Хищение средств, по его словам, как правило, происходит при переходе по ссылке на поддельный сайт, где преступники вынуждают жертву ввести данные карточки, или при продаже несуществующего товара на крупных платформах-агрегаторах интернет-торговли.Еще один относительно новый сценарий, получивший популярность у мошенников – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Мошенники убеждают собеседника взять кредит и перевести его на принадлежащий мошенникам "антикризисный" счет, либо выманивают полные данные карты и приходящие СМС-коды. В других сценариях, мошенники, представляясь сотрудниками банка, пугают жертву тем, что на его имя пытаются оформить кредит, а для пресечения операции нужно самому оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет", рассказал эксперт."Методы социальной инженерии, которые используют мошенники, постоянно обновляются, но на все их уловки есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону", — советует Дмитриев.Не стоит, по его словам, верить слишком выгодным предложениям обогащения, переходить по ссылкам в письмах или сообщениях с неизвестных адресов, а также принимать важные решения, не посоветовавшись с родными или друзьями.

https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html

https://ria.ru/20220322/valyuta-1779330351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

министерство финансов рф (минфин россии), николай дмитриев, технологии, мошенничество, общество, россия, москва