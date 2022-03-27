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Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2022
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Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2022
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле
Очередная встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле, сообщила канцелярия президента Турции. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-27T20:57
2022-03-28T00:18
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Очередная встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле, сообщила канцелярия президента Турции.Там отметили, что об этом договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган."В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", — добавили в канцелярии.Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что российская и украинская делегация встретятся в очном формате 29-30 марта, но где именно это произойдет, не уточнил.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре, в котором были бы зафиксированы нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Крыма и Донбасса, а также другие позиции. При этом, отмечал Мединский, представители Киева стремятся затянуть переговоры, поэтому большого продвижения вперед нет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган
20:57 27.03.2022 (обновлено: 00:18 28.03.2022)
 
Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган договорились о встрече по Украине в Стамбуле

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 27 мар — РИА Новости. Очередная встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле, сообщила канцелярия президента Турции.
Там отметили, что об этом договорились президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
"В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", — добавили в канцелярии.
Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что российская и украинская делегация встретятся в очном формате 29-30 марта, но где именно это произойдет, не уточнил.
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Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Белоруссии, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.
По его словам, Россия настаивает на комплексном договоре, в котором были бы зафиксированы нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, ее демилитаризация и денацификация, признание Крыма и Донбасса, а также другие позиции. При этом, отмечал Мединский, представители Киева стремятся затянуть переговоры, поэтому большого продвижения вперед нет.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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