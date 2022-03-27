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В Турции пессимистично оценивают туристический сезон в этом году - РИА Новости, 27.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220327/turtsiya-1780309752.html
В Турции пессимистично оценивают туристический сезон в этом году
В Турции пессимистично оценивают туристический сезон в этом году - РИА Новости, 27.03.2022
В Турции пессимистично оценивают туристический сезон в этом году
Туристический сезон в Турции будет слабым в этом году на фоне кризиса на Украине и санкций Запада против России, рассказал РИА Новости член союза туристических... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:48
2022-03-27T10:49
туризм
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санкции в отношении россии
отдых на море
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АНТАКЬЯ, 27 мар - РИА Новости. Туристический сезон в Турции будет слабым в этом году на фоне кризиса на Украине и санкций Запада против России, рассказал РИА Новости член союза туристических агентств Турции Азиз Гига.По его словам, хорошо хотя бы то, что "Владимир Путин не ставил никаких ограничений для россиян, желающих провести летний отпуск в Турции". Эксперт считает, что нет оптимистичных предпосылок и на большой поток отдыхающих из Европы. Напротив, существуют опасения, что страны ЕС могут запретить своим гражданам отдых в Турции в попытке наказать Анкару за отказ участвовать в санкционной войне против России."Ощутимо сократились продажи туров в Турцию в странах Европейского союза, в Великобритании и в Германии в частности. Ситуация ухудшилась с началом спецоперации России на Украине. Некоторые туроператоры приостановили продажи туров до мая", – добавил Гига.Собеседник агентства отметил, что даже если ситуация в мае стабилизируется, туристический сектор Турции уже потеряет половину сезона, при этом нет возможности давать хоть какие то прогнозы на ближайшее будущее из-за полной неизвестности, как будет развиваться ситуация.
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новости - туризм, россия, турция, туризм, санкции в отношении россии, отдых на море
10:48 27.03.2022 (обновлено: 10:49 27.03.2022)
 
В Турции пессимистично оценивают туристический сезон в этом году

Туроператоры в Турции заявили, что готовятся к убыточному сезону

© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Елена Загородняя
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АНТАКЬЯ, 27 мар - РИА Новости. Туристический сезон в Турции будет слабым в этом году на фоне кризиса на Украине и санкций Запада против России, рассказал РИА Новости член союза туристических агентств Турции Азиз Гига.
"Мы пессимистично оцениваем численность россиян, которые могут приехать в Турцию в туристический сезон в этом году. Мы предполагаем, что поток из России сократится на 50 процентов по сравнению с прошлым годом", - сказал Гига.
По его словам, хорошо хотя бы то, что "Владимир Путин не ставил никаких ограничений для россиян, желающих провести летний отпуск в Турции".
Эксперт считает, что нет оптимистичных предпосылок и на большой поток отдыхающих из Европы. Напротив, существуют опасения, что страны ЕС могут запретить своим гражданам отдых в Турции в попытке наказать Анкару за отказ участвовать в санкционной войне против России.
"Ощутимо сократились продажи туров в Турцию в странах Европейского союза, в Великобритании и в Германии в частности. Ситуация ухудшилась с началом спецоперации России на Украине. Некоторые туроператоры приостановили продажи туров до мая", – добавил Гига.
Собеседник агентства отметил, что даже если ситуация в мае стабилизируется, туристический сектор Турции уже потеряет половину сезона, при этом нет возможности давать хоть какие то прогнозы на ближайшее будущее из-за полной неизвестности, как будет развиваться ситуация.
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