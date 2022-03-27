https://ria.ru/20220327/turizm-1780319994.html
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу - РИА Новости, 27.03.2022
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:32
2022-03-27T12:32
2022-03-27T12:32
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РИМ, 27 мар – РИА Новости. Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей вернуться на уровень до пандемии COVID-19, сообщила в воскресенье национальная ассоциация представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.Согласно данным этой организации, в первом квартале текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии только 41 миллион ночей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего с января по март на Апеннинах отдохнули лишь чуть более 12 миллионов человек.Таким образом, надежды туроператоров на быстрый восстановительный рост после 2021 года, когда в Италии из-за распространения коронавируса еще существовали "красные" зоны и действовали многие ограничения, в целом не сбылись.Особенно заметно сказывается на отрасли сокращение иностранного туризма. Так, в первом квартале 2022 года число ночей, проведенных зарубежными гостями в Италии, все еще на 10 миллионов (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии. Среди итальянских туристов этот показатель снизился на 18%.Assoturismo Confesercenti отмечает, что события на Украине привели к тому, что "в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы". Ниже среднего уровня находятся и показатели, связанные с прибытием на Апеннины туристов из США.Что касается внутреннего туризма, то в марте 37% итальянцев сократили свои поездки на личных автомобилях из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. В результате заметно снизилось количество выездов с туристическими целями на выходные. Так, число жителей Милана, выезжающих на уик-энд на море, сократилось в этом месяце на 30%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/katar-1780249170.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/kritika-1780310102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, милан, сша, италия, украина
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
Ситуация на Украине и рост цен на топливо наносят серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей вернуться на уровень до пандемии COVID-19, сообщила в воскресенье национальная ассоциация представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.
Согласно данным этой организации, в первом квартале текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии
только 41 миллион ночей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего с января по март на Апеннинах отдохнули лишь чуть более 12 миллионов человек.
Таким образом, надежды туроператоров на быстрый восстановительный рост после 2021 года, когда в Италии из-за распространения коронавируса еще существовали "красные" зоны и действовали многие ограничения, в целом не сбылись.
Особенно заметно сказывается на отрасли сокращение иностранного туризма. Так, в первом квартале 2022 года число ночей, проведенных зарубежными гостями в Италии, все еще на 10 миллионов (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии. Среди итальянских туристов этот показатель снизился на 18%.
Assoturismo Confesercenti отмечает, что события на Украине
привели к тому, что "в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы". Ниже среднего уровня находятся и показатели, связанные с прибытием на Апеннины туристов из США
.
Что касается внутреннего туризма, то в марте 37% итальянцев сократили свои поездки на личных автомобилях из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. В результате заметно снизилось количество выездов с туристическими целями на выходные. Так, число жителей Милана
, выезжающих на уик-энд на море, сократилось в этом месяце на 30%.