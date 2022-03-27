Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220327/turizm-1780319994.html
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу - РИА Новости, 27.03.2022
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу
Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:32
2022-03-27T12:32
туризм
новости - туризм
милан
сша
италия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecd1f00482d80aedcb6d5102b365953b.jpg
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей вернуться на уровень до пандемии COVID-19, сообщила в воскресенье национальная ассоциация представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.Согласно данным этой организации, в первом квартале текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии только 41 миллион ночей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего с января по март на Апеннинах отдохнули лишь чуть более 12 миллионов человек.Таким образом, надежды туроператоров на быстрый восстановительный рост после 2021 года, когда в Италии из-за распространения коронавируса еще существовали "красные" зоны и действовали многие ограничения, в целом не сбылись.Особенно заметно сказывается на отрасли сокращение иностранного туризма. Так, в первом квартале 2022 года число ночей, проведенных зарубежными гостями в Италии, все еще на 10 миллионов (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии. Среди итальянских туристов этот показатель снизился на 18%.Assoturismo Confesercenti отмечает, что события на Украине привели к тому, что "в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы". Ниже среднего уровня находятся и показатели, связанные с прибытием на Апеннины туристов из США.Что касается внутреннего туризма, то в марте 37% итальянцев сократили свои поездки на личных автомобилях из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. В результате заметно снизилось количество выездов с туристическими целями на выходные. Так, число жителей Милана, выезжающих на уик-энд на море, сократилось в этом месяце на 30%.
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/katar-1780249170.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/kritika-1780310102.html
милан
сша
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77df6f596dae4321d6258978b60aa054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, милан, сша, италия, украина
12:32 27.03.2022
 
Ситуация на Украине наносит серьезный ущерб итальянскому турбизнесу

Ситуация на Украине и рост цен на топливо наносят серьезный ущерб итальянскому турбизнесу

© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Туристы в Милане, Италия . Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 мар – РИА Новости. Рост цен на энергоносители и обострение международной напряженности оказывают серьезное негативное воздействие на туристическую отрасль Италии и мешают ей вернуться на уровень до пандемии COVID-19, сообщила в воскресенье национальная ассоциация представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti.
Согласно данным этой организации, в первом квартале текущего года туристы провели в гостиницах и других структурах рекреационного комплекса Италии только 41 миллион ночей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего с января по март на Апеннинах отдохнули лишь чуть более 12 миллионов человек.
Таким образом, надежды туроператоров на быстрый восстановительный рост после 2021 года, когда в Италии из-за распространения коронавируса еще существовали "красные" зоны и действовали многие ограничения, в целом не сбылись.
Особенно заметно сказывается на отрасли сокращение иностранного туризма. Так, в первом квартале 2022 года число ночей, проведенных зарубежными гостями в Италии, все еще на 10 миллионов (38%) меньше, чем в аналогичный период до начала пандемии. Среди итальянских туристов этот показатель снизился на 18%.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 16:50В мире
В Катаре оценили реальные шансы ЕС на замену газа из РФ другим топливом
Assoturismo Confesercenti отмечает, что события на Украине привели к тому, что "в конце февраля обрушились заказы из стран Восточной Европы". Ниже среднего уровня находятся и показатели, связанные с прибытием на Апеннины туристов из США.
Что касается внутреннего туризма, то в марте 37% итальянцев сократили свои поездки на личных автомобилях из-за резкого повышения цен на бензин и дизельное топливо. В результате заметно снизилось количество выездов с туристическими целями на выходные. Так, число жителей Милана, выезжающих на уик-энд на море, сократилось в этом месяце на 30%.
Прохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
10:23В мире
Британцы возмутились повышением цен в связи с ростом стоимости топлива
 
ТуризмНовости - ТуризмМиланСШАИталияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала