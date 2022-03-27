https://ria.ru/20220327/teatr-1780012668.html

Международный день театра

Международный день театра - РИА Новости, 27.03.2022

Международный день театра

27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:36

2022-03-27T00:36

2022-03-27T00:36

справки

международный день театра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780015412_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6a3748a5bc180dfc460413c4b7ea3a63.jpg

27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) – профессиональный праздник деятелей театрального искусства.В 1961 году в Вене (Австрия) на девятом Всемирном конгрессе Международного института театра (МИТ) (International Theatre Institute, ITI) президент финского центра Международного института театра Арви Кивимаа предложил учредить этот праздник. Предложение было поддержано скандинавскими странами и принято конгрессом.С тех пор 27 марта (в этот день в 1962 году торжественно открылся Парижский сезон Всемирного театрального фестиваля Театра наций) отмечается как Международный день театра. Это праздник театральных работников, его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы.МИТ был создан в 1948 году по инициативе первого генерального директора ЮНЕСКО Джулиана Хаксли и романиста и драматурга Джона Пристли. Целью создателей МИТ было построение организации, которая вместе с ЮНЕСКО будет решать задачи в области культуры, образования и искусства, стремясь повысить статус представителей исполнительских искусств. С тех пор МИТ стал самой крупной всемирной организацией исполнительских искусств с почти ста национальными центрами по всему миру. Они проводят в жизнь главные цели МИТ – "содействовать международным обменам в области театрального искусства, поощрять творческий процесс и укреплять сотрудничество между деятелями театра, воспитывать общество в необходимости поддержки творчества как непременного условия развития, углублять взаимопонимание во имя мира и дружбы между народами, вносить свой вклад в защиту идеалов и целей ЮНЕСКО".В СССР национальный центр МИТ был создан в 1959 году. Его президентами в разное время были народные артисты СССР Михаил Царев и Михаил Ульянов. С 2007 года президентом МИТ в России является народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.Российский центр МИТ – некоммерческое партнерство, включающее в себя ряд известных театров, театральных организаций, компаний и физических лиц. Среди участников российского центра МИТ – Большой театр России, Малый театр России, Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, театр "Сатирикон", театр "У Никитских Ворот", Санкт-Петербургский театр комедии имени Н.П. Акимова, Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова и другие. Ежегодно, по решению исполнительного совета МИТ, по случаю Международного дня театра к мировому театральному сообществу обращаются крупнейшие деятели мировой культуры. Первым автором международного послания ко Дню театра был французский писатель, художник и кинорежиссер Жан Кокто (1962).Среди авторов также были четыре российских деятеля культуры: композитор Дмитрий Шостакович (1970), артисты Михаил Царев (1984) и Кирилл Лавров (1990), режиссер Анатолий Васильев (2016). В 2021 году с посланием к мировому сообществу обратилась британская актриса Хелен Миррен. В нем она отметила, что пандемия – трудное время для исполнительских искусств, и выразила надежду, что творческий импульс писателей, дизайнеров, танцоров, певцов, актеров, музыкантов, режиссеров в ближайшем будущем будет процветать с новой энергией. В 2022 году с посланием обратился американский театральный и оперный режиссер Питер Селларс. Он отметил, что театр – это искусство переживания, и призвал мировое сообщество к глубокому переосмыслению чувств, истории и будущего. В 2022 году основные празднования в Международный день театра пройдут онлайн. Они будут посвящены молодым артистам. В настоящее время в России работает более 600 профессиональных театров. 2019 год в России был объявлен Годом театра. В течение года в 85 регионах страны прошло около 25 тысяч тематических мероприятий, в частности, Театральная олимпиада, фестиваль "Золотая маска", Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, проект "Театр-дети" и другие события.Год театра представил несколько важных направлений развития современного театрального искусства: театр – регионам, театр – смотр лучшего, театр – образование и воспитание, театр – государственная политика и театр – гастроли. В частности, в гастрольной эстафете – Всероссийском театральном марафоне приняли участие 93 театра. В рамках проекта прошло более 450 мероприятий, которые увидели семь миллионов зрителей как в залах, так и во время онлайн-трансляций. К программе "Большие гастроли" присоединились 265 театров из всех регионов России. В России в Международный день театра ежегодно проводится акция "День театра". В этот день показывают премьерные спектакли, вручают премии, приглашают зрителей встретиться с актерами и заглянуть за кулисы. В 2021 году в этот день портал "Культура.РФ" представил онлайн-марафон спектаклей ведущих театров России, записанных в разные годы в рамках нацпроекта "Культура". Зрители увидели спектакли "Капитанская дочка" театра "У Никитских ворот", "Таланты и поклонники" Малого театра, "Три товарища" театра "Современник", "Повести Белкина" Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, "Сны господина де Мольера" театра "Ленком" и другие. Для ценителей современного искусства были отобраны спектакли "7 самураев" театра "Практика", "Тот самый день" "Школы современной пьесы" и "Маяковский идет за сахаром" Театра Маяковского. Юные зрители присоединились к приключениям героев постановок "Руслан и Людмила" московского театра "Трикстер" и "Летучий корабль" "Театриума на Серпуховке".По всей стране прошли более 650 событий, 500 из которых – в офлайн-режиме: спектакли, лекции, творческие встречи и др.В 2022 году 27 марта на официальной странице "Дня театра" будут идти прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. В Москве в преддверии Международного дня театра традиционно проходит акция "Ночь театров". В рамках проекта театры работают допоздна или до самого утра. Публика может посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления, мастер-классы, лекции и творческие встречи. В 2021 году акция "Ночь театров" прошла в ночь с 27 на 28 марта. В Москве в рамках акции прошло около 30 онлайн-мероприятий, они транслировались в соцсетях учреждений культуры и на других ресурсах. Их посмотрели больше 550 тысяч человек. Всего в акции участвовало более 130 театров, музеев, библиотек и кинотеатров – они проводили экскурсии, лекции, мастер-классы, открытые встречи, а также показывали спектакли.В 2022 году "Ночь театров" пройдет в Москве в ночь с 26 на 27 марта. Насыщенную программу подготовили более 80 московских культурных площадок. Всего запланировано свыше 140 офлайн- и онлайн-мероприятий. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день театра