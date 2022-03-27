https://ria.ru/20220327/slovakiya-1780311140.html
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа - РИА Новости, 27.03.2022
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России, сообщил в воскресенье во время... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:59
2022-03-27T10:59
2022-03-27T10:59
экономика
россия
катар
мид словакии
санкции в отношении россии
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России, сообщил в воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок."Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал глава МИД Словакии.Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того, 85% используемого в стране газа поступает из РФ.
https://ria.ru/20220326/gaz-1780239643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, мид словакии, санкции в отношении россии
Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа
Словакия ведет переговоры с Катаром о перспективах замены российского газа