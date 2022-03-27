https://ria.ru/20220327/slovakiya-1780311140.html

Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа - РИА Новости, 27.03.2022

Словакия ведет переговоры с Катаром о замене российского газа

Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России, сообщил в воскресенье во время... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:59

2022-03-27T10:59

2022-03-27T10:59

экономика

россия

катар

мид словакии

санкции в отношении россии

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Словакия ведет переговоры с Катаром о возможных вариантах поставок газа из этой страны для замены поставок из России, сообщил в воскресенье во время международного форума Doha forum министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок."Я провел сегодня переговоры с представителями Катара о возможных вариантах поставок сжиженного природного газа из этой страны", - сказал глава МИД Словакии.Он напомнил, что поставки нефти в страну идут только из России, кроме того, 85% используемого в стране газа поступает из РФ.

https://ria.ru/20220326/gaz-1780239643.html

россия

катар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, катар, мид словакии, санкции в отношении россии