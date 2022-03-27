https://ria.ru/20220327/rosgvardiya-1780287917.html

Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине

Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине - РИА Новости, 27.03.2022

Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине

Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:11

2022-03-27T00:11

2022-03-27T10:37

украина

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России и отметил личный героизм сотрудников ведомства."Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220327/rosgvardeytsy-1780287672.html

украина

донбасс

россия

москва

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"Спасибо за стойкость и безупречную службу России" – поздравление Путина с Днем национальной гвардии Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с професcиональным праздником. 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации, предназначенные для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны объектов. 2022-03-27T00:11 true PT2M15S

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Никита Стома

украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, москва, владимир путин