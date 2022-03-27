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Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
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Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине
Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине
Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:11
2022-03-27T10:37
украина
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России и отметил личный героизм сотрудников ведомства."Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — сказал Путин.
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украина
донбасс
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"Спасибо за стойкость и безупречную службу России" – поздравление Путина с Днем национальной гвардии
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Национальной гвардии с професcиональным праздником. 27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года. В целях сохранения преемственности воинских традиций дата празднования приходится на день, ранее именовавшийся Днем внутренних войск министерства внутренних дел России, на основе которых были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации, предназначенные для поддержания порядка, обеспечения государственной и общественной безопасности, охраны объектов.
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украина, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия, москва, владимир путин
00:11 27.03.2022 (обновлено: 10:37 27.03.2022)
 
Путин высоко оценил действия Росгвардии на Украине

Путин: сотрудники Росгвардии действуют мужественно, решительно и бесстрашно на Украине

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции на Украине, действуют мужественно, решительно и бесстрашно, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России и отметил личный героизм сотрудников ведомства.
"Сегодня хочу особо и отдельно обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации — в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно. Проявляя личный героизм, грамотно, четко решаете все поставленные, сложнейшие задачи", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
00:07
Путин поблагодарил росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине
 
УкраинаДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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