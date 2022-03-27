https://ria.ru/20220327/priostanovka-1780337189.html

Британия приостановила научно-инновационное сотрудничество с Россией

Британия приостановила научно-инновационное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.03.2022

Британия приостановила научно-инновационное сотрудничество с Россией

Великобритания приостанавливает сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за ее действий на Украине, следует из заявления министерства по... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:15

2022-03-27T15:15

2022-03-27T15:15

россия

великобритания

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ЛОНДОН, 27 мар – РИА Новости. Великобритания приостанавливает сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций из-за ее действий на Украине, следует из заявления министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии."Правительство приняло решение приостановить финансируемое государством исследовательское и инновационное сотрудничество с российскими университетами и компаниями, представляющими стратегическое значение для России. Наша цель - принять меры, которые негативно повлияют на российское государство, отдельных лиц и организаций, связанных с Кремлем, но не вводить санкций в отношении отдельных российских ученых и новаторов с благородными интересами в исследованиях", - говорится в заявлении.Поясняется, что все платежи по проектам, финансируемым государством, касающихся России, приостановлены, Британия больше не будет финансировать никакие совместные проекты с Россией посредством исследовательских и инновационных организаций.Британия также приостановила существующий межправительственный диалог через свою группу по науке и инновациям в России, в том числе и совместные научные проекты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/interpol-1776982261.html

https://ria.ru/20220309/popravki-1777210252.html

россия

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, великобритания