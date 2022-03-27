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В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес - РИА Новости, 27.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/pozhar-1780346254.html
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес - РИА Новости, 27.03.2022
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес
Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса и призвала МАГАТЭ отправить... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T17:05
2022-03-27T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
чернобыльская аэс
людмила денисова
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса и призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для тушения."В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - написала Денисова в Telegram-канале. По ее словам, из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся."Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", - отметила Денисова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/chaes-1779359034.html
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в мире, украина, чернобыльская аэс, людмила денисова
17:05 27.03.2022 (обновлено: 17:40 27.03.2022)
 
В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Омбудсмен Украины Денисова: более 10 гектаров леса горит в Чернобыльской зоне отчуждения

© Фото : РоскосмосСнимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения
Снимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Фото : Роскосмос
Снимок лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса и призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для тушения.
"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - написала Денисова в Telegram-канале.
По ее словам, из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся.
"Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", - отметила Денисова.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЧернобыльская АЭСЛюдмила Денисова
 
 
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