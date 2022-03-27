https://ria.ru/20220327/pozhar-1780346254.html

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес - РИА Новости, 27.03.2022

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса и призвала МАГАТЭ отправить... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:05

2022-03-27T17:05

2022-03-27T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

чернобыльская аэс

людмила денисова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570470314_45:0:934:500_1920x0_80_0_0_e6f689f2b211148b4b10ef1fbb1c3dd5.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев горит более 10 гектаров леса и призвала МАГАТЭ отправить специалистов и оборудование для тушения."В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - написала Денисова в Telegram-канале. По ее словам, из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся."Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", - отметила Денисова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/chaes-1779359034.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778631698.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, чернобыльская аэс, людмила денисова