https://ria.ru/20220327/pogrebinskiy-1780356754.html

Погребинский опроверг информацию о своем задержании

Погребинский опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 27.03.2022

Погребинский опроверг информацию о своем задержании

Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:14

2022-03-27T19:14

2022-03-27T19:47

в мире

михаил погребинский

украина

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании.Ранее в СМИ появилась информация об обысках и задержании Службой безопасности Украины Погребинского якобы по подозрению в госизмене."Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", - приводит слова Погребинского издание "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил погребинский, украина