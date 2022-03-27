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Погребинский опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 27.03.2022
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Погребинский опроверг информацию о своем задержании
Погребинский опроверг информацию о своем задержании - РИА Новости, 27.03.2022
Погребинский опроверг информацию о своем задержании
Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:14
2022-03-27T19:47
в мире
михаил погребинский
украина
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании.Ранее в СМИ появилась информация об обысках и задержании Службой безопасности Украины Погребинского якобы по подозрению в госизмене."Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", - приводит слова Погребинского издание "Страна.ua".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, михаил погребинский, украина
19:14 27.03.2022 (обновлено: 19:47 27.03.2022)
 
Погребинский опроверг информацию о своем задержании

Украинский политолог Погребинский опроверг сообщения о своем задержании

© Фото : предоставлено Киевским центром политических исследований и конфликтологииДиректор КЦПИК (Киевского центра политических исследований и конфликтологии) Михаил Погребинский
Директор КЦПИК (Киевского центра политических исследований и конфликтологии) Михаил Погребинский - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Фото : предоставлено Киевским центром политических исследований и конфликтологии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании.
Ранее в СМИ появилась информация об обысках и задержании Службой безопасности Украины Погребинского якобы по подозрению в госизмене.
"Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", - приводит слова Погребинского издание "Страна.ua".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреМихаил ПогребинскийУкраина
 
 
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