19:14 27.03.2022 (обновлено: 19:47 27.03.2022)
Погребинский опроверг информацию о своем задержании
Украинский политолог Погребинский опроверг сообщения о своем задержании
© Фото : предоставлено Киевским центром политических исследований и конфликтологииДиректор КЦПИК (Киевского центра политических исследований и конфликтологии) Михаил Погребинский
© Фото : предоставлено Киевским центром политических исследований и конфликтологии
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский сообщил, что у него был проведен обыск и опроверг информацию о своем задержании.
Ранее в СМИ появилась информация об обысках и задержании Службой безопасности Украины Погребинского якобы по подозрению в госизмене.
"Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация", - приводит слова Погребинского издание "Страна.ua".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.