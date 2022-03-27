https://ria.ru/20220327/pogoda-1780350994.html

В Москве за неделю выпадет более половины нормы осадков

В Москве за неделю выпадет более половины нормы осадков - РИА Новости, 27.03.2022

В Москве за неделю выпадет более половины нормы осадков

Ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины нормы... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T18:07

2022-03-27T18:07

2022-03-27T18:07

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 сохранится в Москве ближайшую неделю, в общей сложности выпадет более половины нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, старт климатической весны в Центральной России, который по многолетним наблюдениям должен был произойти именно 27 марта, был сорван, и в предстоящую неделю улучшений метеоусловий не ожидается."В ночь на понедельник, благодаря гребню антициклона, в регионе ненадолго распогодится, и ударят морозы до минус 5-10. Однако с наступлением светлого времени суток с запада нагрянет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый метелью с ухудшением видимости в утренние часы до 500-1000 метров и обложными снегопадами, к которым вечером станут примешиваться дожди – общее количество небесной влаги за день составит 6-8 миллиметров, температура воздуха повысится до минус 2- плюс 3",- сообщил Тишковец.Он отметил, что во вторник, в теплом секторе циклона, пройдут осадки в разной фазе в количестве 3-4 миллиметра, ночью около 0, днем минус 1- плюс 4."В среду промчится с зарядами снега холодный фронтальный раздел, под утро столбики термометров понизятся до минус 2-7, из-за чего на дорогах образуется гололедица, а днем будет не выше минус 2- плюс 3",- сообщил Тишковец.Он добавил, что во второй половине недели сохранится ненастная погода с кратковременными "передышками" ночью в четверг и пятницу, то есть, а в остальное время – не обойдется без снега и мокрого снега."Особенно много осадков прогнозируется в пятницу (3 миллиметра), а еще больше - в субботу (7-9 миллиметров). Таким образом, за предстоящую неделю на столицу выпадет 20-25 миллиметров, что составляет чуть более половины всей месячной нормы",- сообщил Тишковец. Минимальная температура ночью составит минус 1-6, после полудня минус 1 - плюс 4, что на несколько градусов холоднее климатической нормы.

https://ria.ru/20220327/aprel-1780350555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода