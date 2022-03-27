https://ria.ru/20220327/pochki-1780303258.html

Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог

Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог - РИА Новости, 27.03.2022

Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог

Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:24

2022-03-27T09:24

2022-03-27T09:24

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога."Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъём в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки. Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей", - рассказал Котенко.При этом врач отметил, что терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам, так как "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".

https://ria.ru/20210826/pochki-1747277978.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество