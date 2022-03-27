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Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог - РИА Новости, 27.03.2022
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Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог - РИА Новости, 27.03.2022
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог
Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:24
2022-03-27T09:24
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога."Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъём в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки. Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей", - рассказал Котенко.При этом врач отметил, что терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам, так как "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".
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общество, здоровье - общество
09:24 27.03.2022
 
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог

Нефролог Котенко заявил, что подъем по ночам может быть симптомом нарушения функции почек

© Depositphotos / AndreyPopovЗаболевание
Заболевание - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Заболевание. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога.
"Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъём в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки. Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей", - рассказал Котенко.
При этом врач отметил, что терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам, так как "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".
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