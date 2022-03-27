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Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог - РИА Новости, 27.03.2022
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог
Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:24
2022-03-27T09:24
2022-03-27T09:24
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога."Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъём в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки. Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей", - рассказал Котенко.При этом врач отметил, что терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам, так как "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".
https://ria.ru/20210826/pochki-1747277978.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Подъем по ночам может быть симптомом заболевания почек, заявил нефролог
Нефролог Котенко заявил, что подъем по ночам может быть симптомом нарушения функции почек
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подъём в ночное время может быть симптомом нарушения функции почек, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко в день нефролога.
"Нормы по числу посещений туалетной комнаты - нет. Но один из показателей функции нарушения почек - это подъём в ночное время, это является симптомом, когда надо обратить внимание на свои почки. Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей", - рассказал Котенко.
При этом врач отметил, что терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам, так как "любой застой мочи многократно увеличивает риск инфицирования, то есть инфекция из мочи может перейти дальше в ткань почек, и развиться пиелонефрит".