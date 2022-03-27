https://ria.ru/20220327/paltsy-1780165900.html

Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев

Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев - РИА Новости, 27.03.2022

Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев

Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались.

2022-03-27T12:00

2022-03-27T12:00

2022-03-27T12:00

как это по-русски

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Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались. audio/mpeg

Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались. audio/mpeg

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