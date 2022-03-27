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Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев
Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев - РИА Новости, 27.03.2022
Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев
Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались.
2022-03-27T12:00
2022-03-27T12:00
2022-03-27T12:00
как это по-русски
подкаст
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Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев
Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались.
audio/mpeg
Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев
Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
Стреляющий, воробьиный и исцеляющий. Как придумывали названия пальцев
Как древние греки придумали главный оскорбительный жест человечества, название какого пальца образовалось от латинского "быть сильным", и кому в Средневековье отрезали указательный и средний пальцы. Почему в разных странах по-разному обозначали одни и те же пальцы, и какие названия в итоге остались.