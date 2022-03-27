https://ria.ru/20220327/oproverzhenie-1780358408.html

В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию

В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию - РИА Новости, 27.03.2022

В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию

Власти Луганской народной республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T19:32

2022-03-27T19:32

2022-03-27T19:32

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россия

киев

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее, общаясь с иностранными журналистами, Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав РФ."Сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики – это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", - говорится в официальном комментарии главы республики.Пасечник подчеркнул, что в дальнейшем жители ЛНР будут иметь абсолютное право "определить свою дальнейшую судьбу"."Хотя, в общем-то, свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "русской весны", - добавил глава республики.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

россия

киев

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пасечник: "Конечная цель жителей Луганской народной республики – это вступление в состав Российской Федерации" Глава ЛНР Леонид Пасечник: Конечная цель жителей Луганской народной республики, я уверен, что выражу мнение подавляющего большинства граждан республики, это вступление в состав Российской Федерации. 2022-03-27T19:32 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, луганская народная республика, украина