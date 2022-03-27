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В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию
В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию - РИА Новости, 27.03.2022
В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию
Власти Луганской народной республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:32
2022-03-27T19:32
2022-03-27T19:32
в мире
россия
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луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее, общаясь с иностранными журналистами, Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав РФ."Сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики – это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", - говорится в официальном комментарии главы республики.Пасечник подчеркнул, что в дальнейшем жители ЛНР будут иметь абсолютное право "определить свою дальнейшую судьбу"."Хотя, в общем-то, свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "русской весны", - добавил глава республики.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пасечник: "Конечная цель жителей Луганской народной республики – это вступление в состав Российской Федерации"
Глава ЛНР Леонид Пасечник: Конечная цель жителей Луганской народной республики, я уверен, что выражу мнение подавляющего большинства граждан республики, это вступление в состав Российской Федерации.
2022-03-27T19:32
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, луганская народная республика, украина
В ЛНР опровергли сообщения о подготовке к референдуму о вступлении в Россию
Глава ЛНР Пасечник: подготовка к референдуму о вступлении в Россию сейчас не ведется
ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Власти Луганской народной республики на данный момент не ведут подготовку к проведению референдума о вступлении в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее, общаясь с иностранными журналистами, Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав РФ.
"Сегодня, отвечая на вопросы иностранных журналистов, я сделал такое заявление. Я знаю, что оно вызвало достаточно серьезный политический и общественный резонанс, поэтому хочу внести некоторые пояснения. Это мое личное, безусловно, частное мнение, каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется. Самая главная задача на сегодняшний день для руководства республики, для жителей нашей республики – это завершить войну. Освободить наши территории. Спасти наших жителей от фашизма", - говорится в официальном комментарии главы республики.
Пасечник подчеркнул, что в дальнейшем жители ЛНР
будут иметь абсолютное право "определить свою дальнейшую судьбу".
"Хотя, в общем-то, свой выбор мы уже сделали в 2014 году в ходе "русской весны", - добавил глава республики.
Двадцать первого февраля Россия
признала ДНР
и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева
, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области
, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха
между Донецком и Мариуполем
. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря
, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.