https://ria.ru/20220327/ogon-1780369115.html

На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь

На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь - РИА Новости, 27.03.2022

На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь

Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:46

2022-03-27T21:46

2022-03-27T21:46

происшествия

невинномысск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме."Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале "Вечный огонь" в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата прокуратуры Ставропольского края", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

невинномысск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, невинномысск