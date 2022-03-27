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На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь - РИА Новости, 27.03.2022
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На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь - РИА Новости, 27.03.2022
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:46
2022-03-27T21:46
происшествия
невинномысск
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме."Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале "Вечный огонь" в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата прокуратуры Ставропольского края", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
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происшествия, невинномысск
21:46 27.03.2022
 
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь

На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме.
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 15:14
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции
"Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале "Вечный огонь" в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата прокуратуры Ставропольского края", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
 
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