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На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь - РИА Новости, 27.03.2022
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T21:46
2022-03-27T21:46
2022-03-27T21:46
происшествия
невинномысск
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ПЯТИГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Трое парней, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске на Ставрополье, найдены и доставлены в полицию, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме."Трое молодых людей, допустивших действия вандализма 26 марта на мемориале "Вечный огонь" в Невинномысске, установлены и доставлены в отдел полиции. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела остается под контролем аппарата прокуратуры Ставропольского края", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, невинномысск
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь
На Ставрополье нашли трех человек, осквернивших Вечный огонь в Невинномысске