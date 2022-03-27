https://ria.ru/20220327/obstrely-1780309404.html
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное)
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное) - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное)
Украинские войска в 10.20 обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:43
2022-03-27T10:43
2022-03-27T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
зайцево
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.20 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, 10.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/ilovaysk-1780310623.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, зайцево
10:43 27.03.2022 (обновлено: 11:06 27.03.2022)
ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное)
ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (южное)