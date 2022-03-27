https://ria.ru/20220327/obstrely-1780309404.html

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное)

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное) - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (южное)

Украинские войска в 10.20 обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:43

2022-03-27T10:43

2022-03-27T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

зайцево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.20 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, 10.20 - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/ilovaysk-1780310623.html

донецкая народная республика

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, зайцево