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Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/medikamenty-1780287232.html
Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное
Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное - РИА Новости, 27.03.2022
Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T00:00
2022-03-27T00:01
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного размещения (ПВР) в городе Новоазовске и в селе Безыменное, говорится в заявлении омбудсмена."Учитывая, что поток беженцев увеличивается с каждым днем, в медпунктах, организованных на базе ПВР, наблюдается потребность в лекарствах. &lt;…&gt; Сегодня мы доставили соответствующую гуманитарную помощь. Это облегчит работу медиков и расширит возможности лечения эвакуированных", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Согласно заявлению, потребность в медикаментах была выявлена в ходе предыдущего визита Дарьи Морозовой в Новоазовский район 23 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
00:00 27.03.2022 (обновлено: 00:01 27.03.2022)
 
Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное

Омбудсмен ДНР Морозова передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного размещения (ПВР) в городе Новоазовске и в селе Безыменное, говорится в заявлении омбудсмена.
"Учитывая, что поток беженцев увеличивается с каждым днем, в медпунктах, организованных на базе ПВР, наблюдается потребность в лекарствах. <…> Сегодня мы доставили соответствующую гуманитарную помощь. Это облегчит работу медиков и расширит возможности лечения эвакуированных", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
Согласно заявлению, потребность в медикаментах была выявлена в ходе предыдущего визита Дарьи Морозовой в Новоазовский район 23 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
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