00:00 27.03.2022 (обновлено: 00:01 27.03.2022)
Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное
Омбудсмен ДНР Морозова передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного размещения (ПВР) в городе Новоазовске и в селе Безыменное, говорится в заявлении омбудсмена.
"Учитывая, что поток беженцев увеличивается с каждым днем, в медпунктах, организованных на базе ПВР, наблюдается потребность в лекарствах. <…> Сегодня мы доставили соответствующую гуманитарную помощь. Это облегчит работу медиков и расширит возможности лечения эвакуированных", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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Согласно заявлению, потребность в медикаментах была выявлена в ходе предыдущего визита Дарьи Морозовой в Новоазовский район 23 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.