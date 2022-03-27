https://ria.ru/20220327/medikamenty-1780287232.html

Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное

Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное - РИА Новости, 27.03.2022

Омбудсмен ДНР передала медикаменты для беженцев в Новоазовск и Безыменное

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T00:00

2022-03-27T00:00

2022-03-27T00:01

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова передала в субботу необходимые лекарственные средства пунктам временного размещения (ПВР) в городе Новоазовске и в селе Безыменное, говорится в заявлении омбудсмена."Учитывая, что поток беженцев увеличивается с каждым днем, в медпунктах, организованных на базе ПВР, наблюдается потребность в лекарствах. <…> Сегодня мы доставили соответствующую гуманитарную помощь. Это облегчит работу медиков и расширит возможности лечения эвакуированных", - говорится в заявлении омбудсмена ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.Согласно заявлению, потребность в медикаментах была выявлена в ходе предыдущего визита Дарьи Морозовой в Новоазовский район 23 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр