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В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных - РИА Новости, 27.03.2022
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В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных
В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных - РИА Новости, 27.03.2022
В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных
Порядка 50 человек собрались в воскресенье в Европейском квартале Брюсселя, чтобы обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан на фоне... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T22:04
2022-03-27T22:04
в мире
европа
бельгия
европейский совет
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Порядка 50 человек собрались в воскресенье в Европейском квартале Брюсселя, чтобы обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан на фоне конфликта на Украине, предает корреспондент РИА Новости.Акция была разрешена бельгийскими властями, прошла без флагов и политических лозунгов под охраной брюссельской полиции."Наша цель - осудить все случаи проявления русофобии в Бельгии и в Европе. Я считаю, что права русскоязычного сообщества нарушаются", - сказал РИА Новости организатор акции Жан-Франсуа Девру."Я выбрал это место не случайно - мы находимся перед зданием Европейского совета и Европейской комиссии, но моя акция ни в коем случае не политическая. Она гуманитарная и социальная", - сказал собеседник агентства.Он сообщил, что уже зафиксированы случаи, когда русскоязычные жители Бельгии потеряли работу, с неприятностями в школах столкнулись русскоязычные дети.В частности, он указал на случай увольнения россиянки, работавшей в Бельгии на украинского работодателя. Кроме того, русскоязычные также теряют работу из-за закрытия представительств российских компаний, которые последовали за введением беспрецедентных антироссийских санкций Европейским союзом. "Мы надеемся, что пресса распространит это послание", - сказал бельгийский активист.Студент из Льежа Алексей, которому 19 лет, рассказывает, что не сталкивался с проявлениями русофобии в своем учебном заявлении, но вне стен вуза чувствует неприязнь и психологическое давление со стороны окружающих. "Лишний раз нет желания разговаривать по-русски на улице", - сказал собеседник агентства.Меньше повезло его 9-летнему брату Яромиру. Он рассказывает, что потерял большинство своих школьных друзей. Школьный врач разрешил ребенку не посещать школу две недели из-за психологической травмы.Но русскоязычные студенты рассказывают, что нашли поддержку у своих друзей из числа бельгийцев, некоторые из которых пришли на митинг и даже приехали из других городов.Примечательно, что многие россияне, проживающие в Бельгии, откликнулись на призыв Бельгийский Красного Креста и приняли участие в волонтёрской деятельности по приему украинских беженцев. Они работают в качестве переводчиков, помогая прибывшим в Бельгию украинцам подать документы для легализации своего пребывания, найти место для проживания. Некоторые временно поселили украинцев у себя.
https://ria.ru/20220327/ukraina-1780329314.html
https://ria.ru/20220326/kipr-1780256531.html
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в мире, европа, бельгия, европейский совет
22:04 27.03.2022
 
В Бельгии прошла манифестация против дискриминации русскоязычных

В Бельгии на манифестацию против дискриминации русскоязычных вышли около 50 человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Порядка 50 человек собрались в воскресенье в Европейском квартале Брюсселя, чтобы обратить внимание на проблему дискриминации русскоязычных граждан на фоне конфликта на Украине, предает корреспондент РИА Новости.
Акция была разрешена бельгийскими властями, прошла без флагов и политических лозунгов под охраной брюссельской полиции.
"Наша цель - осудить все случаи проявления русофобии в Бельгии и в Европе. Я считаю, что права русскоязычного сообщества нарушаются", - сказал РИА Новости организатор акции Жан-Франсуа Девру.
"Я выбрал это место не случайно - мы находимся перед зданием Европейского совета и Европейской комиссии, но моя акция ни в коем случае не политическая. Она гуманитарная и социальная", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что уже зафиксированы случаи, когда русскоязычные жители Бельгии потеряли работу, с неприятностями в школах столкнулись русскоязычные дети.
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В частности, он указал на случай увольнения россиянки, работавшей в Бельгии на украинского работодателя. Кроме того, русскоязычные также теряют работу из-за закрытия представительств российских компаний, которые последовали за введением беспрецедентных антироссийских санкций Европейским союзом. "Мы надеемся, что пресса распространит это послание", - сказал бельгийский активист.
Студент из Льежа Алексей, которому 19 лет, рассказывает, что не сталкивался с проявлениями русофобии в своем учебном заявлении, но вне стен вуза чувствует неприязнь и психологическое давление со стороны окружающих. "Лишний раз нет желания разговаривать по-русски на улице", - сказал собеседник агентства.
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Но русскоязычные студенты рассказывают, что нашли поддержку у своих друзей из числа бельгийцев, некоторые из которых пришли на митинг и даже приехали из других городов.
Примечательно, что многие россияне, проживающие в Бельгии, откликнулись на призыв Бельгийский Красного Креста и приняли участие в волонтёрской деятельности по приему украинских беженцев. Они работают в качестве переводчиков, помогая прибывшим в Бельгию украинцам подать документы для легализации своего пребывания, найти место для проживания. Некоторые временно поселили украинцев у себя.
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