https://ria.ru/20220327/livan-1780365518.html

Ливан попросил у Алжира не прекращать поставки сахара

Ливан попросил у Алжира не прекращать поставки сахара - РИА Новости, 27.03.2022

Ливан попросил у Алжира не прекращать поставки сахара

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к главе МИД Алжира Рамтану Ламамра с просьбой рассмотреть возможность продолжения поставок сахара Ливану в рамках РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T21:12

2022-03-27T21:12

2022-03-27T21:18

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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к главе МИД Алжира Рамтану Ламамра с просьбой рассмотреть возможность продолжения поставок сахара Ливану в рамках помощи в борьбе с последствиями украинского кризиса, сообщает пресс-служба ливанского правительства в своем заявлении.Алжир 13 марта заявил о решении приостановить экспорт продуктов питания, включая сахар, масло и продукты из пшеницы. Такое решение было принято руководством страны и рядом соседних государств для обеспечения продовольственной безопасности населения и сохранения запасов зерновых культур."Глава правительства попросил алжирского министра передать пожелания правительству Алжира об исключении для Ливана в рамках решения о запрете на экспорт сахара, в рамках помощи Ливану в преодолении последствий войны на Украине", - написано в заявлении.Ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее в разговоре с президентом США Джо Байденом заявлял, что дальнейшее наращивание санкций приведет к серьезному кризису в мировой экономике, торговле, финансах, энергетике и продовольственной сфере.

https://ria.ru/20220325/sakhar-1780133458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алжир (республика), россия, оон, сша, джо байден, владимир путин, си цзиньпин, в мире