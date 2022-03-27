https://ria.ru/20220327/litsemerie-1780328884.html

Побывавший в Мариуполе итальянский журналист раскритиковал Запад

Итальянский журналист уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя - РИА Новости, 27.03.2022

Побывавший в Мариуполе итальянский журналист раскритиковал Запад

Итальянский журналист Джорджио Бьянки раскритиковал страны Запада за ложь о ситуации на Украине. Видео с его высказываниями опубликовал RT. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T13:53

2022-03-27T13:53

2022-03-27T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

ирак

югославия

нато

украина

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Итальянский журналист Джорджио Бьянки раскритиковал страны Запада за ложь о ситуации на Украине. Видео с его высказываниями опубликовал RT. В числе прочего Бьянки отметил, что сегодня многие спешат обвинить Россию в эскалации напряженности. Тем не менее, когда речь шла о бомбардировках Югославии, вторжениях войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан, на Западе об этом почему-то упорно молчали и теперь вспоминать не хотят. Что касается освещения ситуации на Украине западными СМИ, то, в частности, в итальянских телепередачах люди в большинстве своем стараются быть "равноудаленными" и чаще всего говорят "ни о чем". Бьянки подчеркнул, что подобная тактика в нынешних условиях неправильна, и призвал определиться. "Вы должны выбрать, остаться с НАТО или против НАТО, других вариантов нет. Где правда — очевидно. Они вгрызлись в Россию, но она им не по зубам. Они ломают себе все зубы, и мы оказались в середине", — заявил журналист. Он рассказал, что телеканалы, которые просят у него интервью и получают двухчасовую версию, показывают в эфире материал длительностью всего 30 секунд. При этом эксклюзивные кадры, которые он снял в Мариуполе, в итоге не публикуют вовсе. Бьянки также раскритиковал итальянцев, которые жаловались на самоизоляцию в период пандемии коронавируса, и посоветовал им приехать в Донбасс и увидеть, "что значит иметь мужество и силу выдержать восемь лет под бомбардировками". Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса. Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/1780324870.html

https://ria.ru/20220327/plan-1780317721.html

россия

ирак

югославия

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, ирак, югославия, нато, украина, ситуация в днр и лнр