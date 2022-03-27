https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780312691.html

В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 867 случаев COVID-19, умерло 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:13

2022-03-27T11:13

2022-03-27T11:13

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 867 случаев COVID-19, умерло 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 867, госпитализировано - 125 человек, выздоровело - 526 человек, 22 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 925 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 736 070 случаев коронавируса, выздоровели 2 540 464 человека, умерли 42 610 человек.

https://ria.ru/20220325/koronavirus-1779994860.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии