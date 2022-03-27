https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780312691.html
В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 867 случаев COVID-19, умерло 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:13
2022-03-27T11:13
2022-03-27T11:13
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 867 случаев COVID-19, умерло 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 867, госпитализировано - 125 человек, выздоровело - 526 человек, 22 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 925 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 736 070 случаев коронавируса, выздоровели 2 540 464 человека, умерли 42 610 человек.
https://ria.ru/20220325/koronavirus-1779994860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 125 человек с COVID-19
В Москве выявили 867 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 867 случаев COVID-19, умерло 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 867, госпитализировано - 125 человек, выздоровело - 526 человек, 22 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Накануне было выявлено 925 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 736 070 случаев коронавируса, выздоровели 2 540 464 человека, умерли 42 610 человек.