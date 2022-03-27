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В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780312020.html
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:04
2022-03-27T13:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%", — говорится в сообщении.Снижение показателя зафиксировано в 79 регионах страны, увеличение — в шести.Всего за сутки выявлено 23 280 новых случаев COVID-19, умерли 338 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
11:04 27.03.2022 (обновлено: 13:19 27.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 23 280 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%", — говорится в сообщении.
Снижение показателя зафиксировано в 79 регионах страны, увеличение — в шести.
Всего за сутки выявлено 23 280 новых случаев COVID-19, умерли 338 человек.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 16:38Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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