https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780312020.html

В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022

В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19

Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:04

2022-03-27T11:04

2022-03-27T13:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%", — говорится в сообщении.Снижение показателя зафиксировано в 79 регионах страны, увеличение — в шести.Всего за сутки выявлено 23 280 новых случаев COVID-19, умерли 338 человек.

https://ria.ru/20220324/maski-1779890088.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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