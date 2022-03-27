https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780312020.html
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2022
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19
Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:04
2022-03-27T11:04
2022-03-27T13:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские врачи госпитализировали за сутки 2203 человека с COVID-19, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 марта 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 2203 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%", — говорится в сообщении.Снижение показателя зафиксировано в 79 регионах страны, увеличение — в шести.Всего за сутки выявлено 23 280 новых случаев COVID-19, умерли 338 человек.
https://ria.ru/20220324/maski-1779890088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
11:04 27.03.2022 (обновлено: 13:19 27.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 2203 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 23 280 новых случаев заражения коронавирусом