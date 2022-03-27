https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780311910.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек - РИА Новости, 27.03.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек

За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T11:03

2022-03-27T11:03

2022-03-27T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216554.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество