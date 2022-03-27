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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780311910.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек - РИА Новости, 27.03.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек
За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:03
2022-03-27T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216554.html
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Дарья Буймова
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
11:03 27.03.2022
 
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек

В России за сутки выздоровели 47 540 человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедик с пациентом в палате "красной зоны"
Медик с пациентом в палате красной зоны - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик с пациентом в палате "красной зоны". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 11:09Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 192 пациента с коронавирусом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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