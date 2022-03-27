https://ria.ru/20220327/koronavirus-1780311910.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек - РИА Новости, 27.03.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек
За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T11:03
2022-03-27T11:03
2022-03-27T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 47 540 человек после COVID-19, это на 22% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220326/koronavirus-1780216554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 47 540 человек
В России за сутки выздоровели 47 540 человек после лечения от COVID-19