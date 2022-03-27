https://ria.ru/20220327/imuschestvo-1780333983.html
Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов
Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов - РИА Новости, 27.03.2022
Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов
Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов, которых считают связанными с руководством страны, заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:51
2022-03-27T14:51
2022-03-27T16:31
в мире
чехия
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_c4ac40bf037f7d7d3b6eb94e22789872.jpg
ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов, которых считают связанными с руководством страны, заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского ТВ."В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями России, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен", — сказал он.По словам премьера, во многих случаях имущество этих бизнесменов входит в состав имущества той или иной компании с большим числом владельцев, поэтому требуется внести некоторые изменения в законодательство.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220321/konfiskatsiya-1779186566.html
чехия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e0b658cdf49712f1887b4740a482cd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, россия, санкции в отношении россии
14:51 27.03.2022 (обновлено: 16:31 27.03.2022)
Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов
Премьер Чехии Фиала заявил о заморозке имущества российских бизнесменов