https://ria.ru/20220327/imuschestvo-1780333983.html

Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов

Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов - РИА Новости, 27.03.2022

Чехия заморозила имущество бизнесменов России на десятки миллионов долларов

Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов, которых считают связанными с руководством страны, заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:51

2022-03-27T14:51

2022-03-27T16:31

в мире

чехия

россия

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 27 мар — РИА Новости. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов, которых считают связанными с руководством страны, заявил премьер-министр Петр Фиала в эфире Чешского ТВ."В связи с военными действиями на Украине в последние недели в Чехии в качестве санкций было заморожено имущество тех российских бизнесменов, которые связаны с властями России, на сотни миллионов крон, и данный процесс будет продолжен", — сказал он.По словам премьера, во многих случаях имущество этих бизнесменов входит в состав имущества той или иной компании с большим числом владельцев, поэтому требуется внести некоторые изменения в законодательство.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220321/konfiskatsiya-1779186566.html

чехия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, россия, санкции в отношении россии