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ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов
Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:52
2022-03-27T10:52
2022-03-27T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
иловайск
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что движение железнодорожного транспорта не остановлено.
https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иловайск, в мире, украина, вооруженные силы украины
10:52 27.03.2022 (обновлено: 10:58 27.03.2022)
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов
ДНР: ВСУ повредили железнодорожный вокзал в Иловайске во время обстрелов