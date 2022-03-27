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ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/ilovaysk-1780310623.html
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов
Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:52
2022-03-27T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
иловайск
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что движение железнодорожного транспорта не остановлено.
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иловайск, в мире, украина, вооруженные силы украины
10:52 27.03.2022 (обновлено: 10:58 27.03.2022)
 
ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов

ДНР: ВСУ повредили железнодорожный вокзал в Иловайске во время обстрелов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДорожный знак в городе Иловайск Донецкой области
Дорожный знак в городе Иловайск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости
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Дорожный знак в городе Иловайск Донецкой области
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что движение железнодорожного транспорта не остановлено.
Кадры освобожденного аэропорта от ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
08:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появились первые кадры освобожденного аэропорта Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРИловайскВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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