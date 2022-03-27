https://ria.ru/20220327/ilovaysk-1780310623.html

ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов

ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов - РИА Новости, 27.03.2022

ВСУ повредили вокзал в Иловайске во время обстрелов

Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:52

2022-03-27T10:52

2022-03-27T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

иловайск

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали железнодорожный вокзал в населенном пункте Иловайск в ДНР, повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура, сообщает штаб территориальной обороны республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали ж/д вокзал в Иловайске. В результате обстрела повреждены здание вокзала, депо и инфраструктура", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что движение железнодорожного транспорта не остановлено.

https://ria.ru/20220327/aeroport-1780297738.html

иловайск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иловайск, в мире, украина, вооруженные силы украины