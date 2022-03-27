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Боррель рассказал, что ЕС сможет отказаться от российского газа за два года - РИА Новости, 27.03.2022
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Боррель рассказал, что ЕС сможет отказаться от российского газа за два года
Боррель рассказал, что ЕС сможет отказаться от российского газа за два года - РИА Новости, 27.03.2022
Боррель рассказал, что ЕС сможет отказаться от российского газа за два года
Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T19:11
2022-03-27T21:27
в мире
александр новак
владимир путин
балтийское море
сша
центральный банк рф (цб рф)
турецкий поток
северный поток
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БЕЙРУТ, 27 мар — РИА Новости. Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.По его словам, планируется использовать разные источники для поставок топлива."Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их", — добавил Боррель.Сейчас Россия поставляет примерно 40 процентов потребляемого в Европе газа. Прокачка идет по нескольким маршрутам: по "Северному потоку", через Украину, по газопроводу "Ямал — Европа" и "Турецкому потоку". При этом с середины прошлого года цены на европейском рынке постоянно растут на фоне низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа, ограничения предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.После начала российской военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком — почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220327/gaz-1780302332.html
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в мире, александр новак, владимир путин, балтийское море, сша, центральный банк рф (цб рф), турецкий поток, северный поток, россия, евросоюз, жозеп боррель
19:11 27.03.2022 (обновлено: 21:27 27.03.2022)
 
Боррель рассказал, что ЕС сможет отказаться от российского газа за два года

Боррель считает, что Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЙРУТ, 27 мар — РИА Новости. Евросоюз сможет отказаться от российского газа в течение двух лет, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.
По его словам, планируется использовать разные источники для поставок топлива.
"Мы стремимся снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов, а не запретить их", — добавил Боррель.
Сейчас Россия поставляет примерно 40 процентов потребляемого в Европе газа. Прокачка идет по нескольким маршрутам: по "Северному потоку", через Украину, по газопроводу "Ямал — Европа" и "Турецкому потоку". При этом с середины прошлого года цены на европейском рынке постоянно растут на фоне низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа, ограничения предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.
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Как отмечал вице-премьер Александр Новак, даже простое обсуждение отказа Европы от российских энергоносителей негативно для рынка. По его словам, без российских поставок газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
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В миреАлександр НовакВладимир ПутинБалтийское мореСШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Турецкий потокСеверный потокРоссияЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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