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СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой" - РИА Новости, 27.03.2022
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СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой"
СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой" - РИА Новости, 27.03.2022
СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой"
Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, заявила британской газете The Guardian Келли Шихан, старший РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:25
2022-03-27T12:13
джо байден
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, заявила британской газете The Guardian Келли Шихан, старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club.По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 миллиардов кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы."Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", — подчеркнула Шихан.Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе, которую несет решение Джо Байдена нарастить поставки топлива в Европу."Создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис. Утверждение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только подливает масла в огонь нашего горящего мира", — заявила Сигел изданию.Вашингтон ввел запрет на импорт энергоносителей из России в начале марта. Решение распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением. Он утверждает, что США готовы помочь ЕС "избавиться от зависимости" от российского ископаемого топлива, и напомнил о планах увеличить поставки своего сжиженного природного газа.
https://ria.ru/20220326/zavisimost-1780258469.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/katar-1780249170.html
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джо байден, цены на нефть, сша, вашингтон (город), европа
10:25 27.03.2022 (обновлено: 12:13 27.03.2022)
 
СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой"

The Guardian: увеличение поставок газа из США в ЕС грозит климатической катастрофой

© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir KaminskiПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / Agencja Wyborcza.pl / Slawomir Kaminski
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, заявила британской газете The Guardian Келли Шихан, старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club.
По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 миллиардов кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы.
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"Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", — подчеркнула Шихан.
Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе, которую несет решение Джо Байдена нарастить поставки топлива в Европу.
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"Создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис. Утверждение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только подливает масла в огонь нашего горящего мира", — заявила Сигел изданию.
Вашингтон ввел запрет на импорт энергоносителей из России в начале марта. Решение распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением. Он утверждает, что США готовы помочь ЕС "избавиться от зависимости" от российского ископаемого топлива, и напомнил о планах увеличить поставки своего сжиженного природного газа.
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