https://ria.ru/20220327/gaz-1780308181.html

СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой"

СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой" - РИА Новости, 27.03.2022

СМИ: американский газ в Европе обернется "климатической катастрофой"

Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, заявила британской газете The Guardian Келли Шихан, старший РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T10:25

2022-03-27T10:25

2022-03-27T12:13

джо байден

цены на нефть

сша

вашингтон (город)

европа

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Переход стран Европы с российского газа на американский чреват глобальной климатической катастрофой, заявила британской газете The Guardian Келли Шихан, старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club.По мнению Шихан, дополнительная поставка Европе 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа из США, а затем рост поставок до 50 миллиардов кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на годы."Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива", — подчеркнула Шихан.Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел подтвердила опасения экоактивистов, заявив об угрозе, которую несет решение Джо Байдена нарастить поставки топлива в Европу."Создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия газа метана на десятилетия — смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, и он не решит нынешний европейский кризис. Утверждение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только подливает масла в огонь нашего горящего мира", — заявила Сигел изданию.Вашингтон ввел запрет на импорт энергоносителей из России в начале марта. Решение распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением. Он утверждает, что США готовы помочь ЕС "избавиться от зависимости" от российского ископаемого топлива, и напомнил о планах увеличить поставки своего сжиженного природного газа.

https://ria.ru/20220326/zavisimost-1780258469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/katar-1780249170.html

https://ria.ru/20220326/gaz-1780191203.html

сша

вашингтон (город)

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

джо байден, цены на нефть, сша, вашингтон (город), европа