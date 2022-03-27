Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"
© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Сотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.
В то же время магистраль "Ямал-Европа", по которой газ поставляется через Белоруссию и Польшу, с 15 марта продолжает работать в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,8% — около 27,7 миллиарда кубометров газа.
Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).