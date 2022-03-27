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Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме - РИА Новости, 27.03.2022
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Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме - РИА Новости, 27.03.2022
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме
Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:15
2022-03-27T09:15
экономика
россия
балтийское море
белоруссия
газпром
турецкий поток
северный поток
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.В то же время магистраль "Ямал-Европа", по которой газ поставляется через Белоруссию и Польшу, с 15 марта продолжает работать в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.Эксперты объясняли возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,8% — около 27,7 миллиарда кубометров газа.Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).
https://ria.ru/20220325/gaz-1779989660.html
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экономика, россия, балтийское море, белоруссия, газпром, турецкий поток, северный поток
09:15 27.03.2022
 
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома"

© AP Photo / Pavlo PalamarchukСотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Сотрудник газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 09:20
Транзит газа через Украину ожидается на уровне, близком к максимальному
В то же время магистраль "Ямал-Европа", по которой газ поставляется через Белоруссию и Польшу, с 15 марта продолжает работать в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.
Эксперты объясняли возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.
В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,8% — около 27,7 миллиарда кубометров газа.
Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 13:23Сказано в эфире
"У нас другая цель". Эксперт о транзите газа через Украину
 
ЭкономикаРоссияБалтийское мореБелоруссияГазпромТурецкий потокСеверный поток
 
 
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