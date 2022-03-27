https://ria.ru/20220327/gaz-1780302332.html

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме - РИА Новости, 27.03.2022

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме

Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:15

2022-03-27T09:15

2022-03-27T09:15

экономика

россия

балтийское море

белоруссия

газпром

турецкий поток

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752072634_0:54:3084:1788_1920x0_80_0_0_823e1823916412e9722cff84e0e4782b.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через Украину ожидается в воскресенье на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" — чуть более 109 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,6 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля и незначительно снижался пару дней на прошлой неделе.В то же время магистраль "Ямал-Европа", по которой газ поставляется через Белоруссию и Польшу, с 15 марта продолжает работать в режиме реверса, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Как правило, этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.Эксперты объясняли возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной спецоперации России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.В целом отопительный сезон в регионе завершается. Данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют, что закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них. Однако странам предстоит восполнить запасы в газохранилищах. Заполненность "подземок" на утро 26 марта составляет 25,8% — около 27,7 миллиарда кубометров газа.Россия — крупнейший экспортёр газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: "Северному потоку" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, "Ямалу-Европе" и "Турецкому потоку" (через Чёрное море).

https://ria.ru/20220325/gaz-1779989660.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/gaz-1779432165.html

россия

балтийское море

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, балтийское море, белоруссия, газпром, турецкий поток, северный поток