https://ria.ru/20220327/frantsiya-1780343556.html
В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура
В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура - РИА Новости, 27.03.2022
В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура
Большой предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Франции, сторонника ультраправых взглядов Эрика Земмура, который основал партию "Отвоевание",... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:22
2022-03-27T16:22
2022-03-27T17:21
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
франция
эрик земмур
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Большой предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Франции, сторонника ультраправых взглядов Эрика Земмура, который основал партию "Отвоевание", проходит в воскресенье на площади Трокадеро в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.В районе площади Трокадеро, откуда открывается один из самых красивых видов на Эйфелеву, собрались тысячи людей.Митинг начался после 14.00 (15.00 мск) с выступлений сторонников Земмура. Все происходящее транслируется на нескольких больших экранах.Мероприятие проходит при усиленных мерах безопасности. На подходе к площади Трокадеро нужно было пройти два контроля, предъявить приглашение (которое можно было получить на предвыборном сайте кандидата), удостоверение личности и показать содержимое сумок.Пришедшим раздают французские триколоры и плакаты, на которых написано "Земмур 2022", "Чтобы Франция оставалась Францией".Периодически собравшиеся скандируют: "Земмур - президент", "Да здравствует Франция", "Мы выиграем".В ожидании начала митинга на экранах транслировались заявления Земмура.Сам кандидат на своей странице в Twitter поблагодарил собравшихся на митинг на Трокадеро, отметив, что их несколько тысяч.Согласно последним опросам общественного мнения, Земмур находится на четвёртом месте в предвыборном рейтинге - после действующего президента Франции Эммануэля Макрона, лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.В воскресенье проходят еще целый ряд предвыборных митингов. Кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо также собрал своих сторонников в Париже на арене "Зенит", Меланшон митингует в Марселе, а национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель - в Тулузе.Первый тур президентских выборов Франции пройдёт 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов на президентское кресло - 12 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/zemmur-1778307809.html
https://ria.ru/20220317/makron-1778716813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франция, эрик земмур
16:22 27.03.2022 (обновлено: 17:21 27.03.2022)
В Париже начался большой предвыборной митинг в поддержку Земмура
В Париже начался предвыборной митинг в поддержку сторонника ультраправых взглядов Земмура
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Большой предвыборный митинг в поддержку кандидата в президенты Франции, сторонника ультраправых взглядов Эрика Земмура, который основал партию "Отвоевание", проходит в воскресенье на площади Трокадеро в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
В районе площади Трокадеро, откуда открывается один из самых красивых видов на Эйфелеву, собрались тысячи людей.
Митинг начался после 14.00 (15.00 мск) с выступлений сторонников Земмура. Все происходящее транслируется на нескольких больших экранах.
Мероприятие проходит при усиленных мерах безопасности. На подходе к площади Трокадеро нужно было пройти два контроля, предъявить приглашение (которое можно было получить на предвыборном сайте кандидата), удостоверение личности и показать содержимое сумок.
Пришедшим раздают французские триколоры и плакаты, на которых написано "Земмур 2022", "Чтобы Франция
оставалась Францией".
Периодически собравшиеся скандируют: "Земмур - президент", "Да здравствует Франция", "Мы выиграем".
В ожидании начала митинга на экранах транслировались заявления Земмура.
Сам кандидат на своей странице в Twitter поблагодарил собравшихся на митинг на Трокадеро, отметив, что их несколько тысяч.
Согласно последним опросам общественного мнения, Земмур находится на четвёртом месте в предвыборном рейтинге - после действующего президента Франции Эммануэля Макрона
, лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
и главы левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона
.
В воскресенье проходят еще целый ряд предвыборных митингов. Кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо также собрал своих сторонников в Париже
на арене "Зенит", Меланшон митингует в Марселе, а национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель - в Тулузе
.
Первый тур президентских выборов Франции пройдёт 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. В списке кандидатов на президентское кресло - 12 человек.