https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780348753.html

Пензенская область приняла около 900 жителей ДНР за три дня

Пензенская область приняла около 900 жителей ДНР за три дня - РИА Новости, 27.03.2022

Пензенская область приняла около 900 жителей ДНР за три дня

Пензенская область за последние три дня приняла около 900 жителей из Донецкой народной республики, в том числе порядка 460 человек прибыли на поезде в... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T17:31

2022-03-27T17:31

2022-03-27T17:31

обострение ситуации в днр и лнр

пензенская область

россия

олег мельниченко

днр

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САРАТОВ, 27 мар - РИА Новости. Пензенская область за последние три дня приняла около 900 жителей из Донецкой народной республики, в том числе порядка 460 человек прибыли на поезде в воскресенье, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Сегодня мы обеспечили теплый прием еще около 460 эвакуированным из ДНР жителям. Среди них - женщины, люди с ограниченными возможностями и, конечно, дети. Людей распределим по уже работающим пунктам временного пребывания (ПВР). Уверен, земляки, приехавшие в наш регион ранее, помогут вновь прибывшим адаптироваться. Тех, кому требуется медицинская помощь, расселим в максимально близкие к организациям здравоохранения ПВР и там, где есть медпункты. Мы со своей стороны также окажем всю необходимую помощь", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Глава региона отметил, что в пятницу в регион также прибыли 440 эвакуированных из ДНР, в том числе 104 ребенка."Все они жили в состоянии постоянной тревоги, на их лицах читается недоверие и страх. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им вернуться к спокойной жизни. С конца февраля в нашем регионе уже живут более 700 человек, приехавших из ДНР и ЛНР, они уже освоились и живут мирной жизнью, мы окажем всю необходимую помощь и вновь прибывшим", - подчеркнул он.Ранее в пресс-службе губернатора РИА Новости сообщили, что первые 737 эвакуированных жителей ЛНР и ДНР 22 февраля прибыли на поезде в Пензу, семьи с детьми размещены в городе, чтобы они могли продолжить обучение в школах и посещать детские сады. Затем 2 марта в Пензу прибыли более 50 юных спортсменов со своими тренерами, эвакуированные из ДНР. Губернатор с 21 февраля ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с принятием в регионе эвакуированных жителей Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780343154.html

https://ria.ru/20220327/pomosch-1780338291.html

пензенская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пензенская область, россия, олег мельниченко, днр