https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780343154.html

МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине

МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022

МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине

Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК,... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T16:17

2022-03-27T16:17

2022-03-27T16:17

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778620080_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_746665393e109fbe9ea0aacac35fc680.jpg

ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве."МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами", - говорится в заявлении.В МККК заявили, что вынуждены вновь подчеркивать нейтральный статус организации в связи с участившимися случаями дезинформации в отношении работы Комитета на Украине, что угрожает безопасности сотрудников и волонтеров."Мы принимали участие в двух эвакуациях людей в Украине - они прошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному безопасному вывозу гражданских лиц из города. В обоих случаях люди добровольно садились в автобусы, которые везли их в другой украинский город, Лубны", - подчеркнули в МККК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/snayper-1780314407.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина