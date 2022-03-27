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МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
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МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:17
2022-03-27T16:17
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
украина
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве."МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами", - говорится в заявлении.В МККК заявили, что вынуждены вновь подчеркивать нейтральный статус организации в связи с участившимися случаями дезинформации в отношении работы Комитета на Украине, что угрожает безопасности сотрудников и волонтеров."Мы принимали участие в двух эвакуациях людей в Украине - они прошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному безопасному вывозу гражданских лиц из города. В обоих случаях люди добровольно садились в автобусы, которые везли их в другой украинский город, Лубны", - подчеркнули в МККК.
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международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина
16:17 27.03.2022
 
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине

МККК заявил, что никогда не участвовал в принудительной эвакуации на Украине

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами
Автомобили с беженцами - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с беженцами
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве.
"МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами", - говорится в заявлении.
В МККК заявили, что вынуждены вновь подчеркивать нейтральный статус организации в связи с участившимися случаями дезинформации в отношении работы Комитета на Украине, что угрожает безопасности сотрудников и волонтеров.
"Мы принимали участие в двух эвакуациях людей в Украине - они прошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному безопасному вывозу гражданских лиц из города. В обоих случаях люди добровольно садились в автобусы, которые везли их в другой украинский город, Лубны", - подчеркнули в МККК.
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