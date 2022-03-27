https://ria.ru/20220327/evakuatsiya-1780343154.html
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК,... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T16:17
2022-03-27T16:17
2022-03-27T16:17
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
украина
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве."МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами", - говорится в заявлении.В МККК заявили, что вынуждены вновь подчеркивать нейтральный статус организации в связи с участившимися случаями дезинформации в отношении работы Комитета на Украине, что угрожает безопасности сотрудников и волонтеров."Мы принимали участие в двух эвакуациях людей в Украине - они прошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному безопасному вывозу гражданских лиц из города. В обоих случаях люди добровольно садились в автобусы, которые везли их в другой украинский город, Лубны", - подчеркнули в МККК.
https://radiosputnik.ria.ru/20220327/snayper-1780314407.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный комитет красного креста (мккк), в мире, украина
МККК заявил, что не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
МККК заявил, что никогда не участвовал в принудительной эвакуации на Украине
ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста никогда не помогал организовывать или проводить принудительную эвакуацию людей на Украине, говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве.
"МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами", - говорится в заявлении.
В МККК заявили, что вынуждены вновь подчеркивать нейтральный статус организации в связи с участившимися случаями дезинформации в отношении работы Комитета на Украине
, что угрожает безопасности сотрудников и волонтеров.
"Мы принимали участие в двух эвакуациях людей в Украине - они прошли в Сумах 15 и 18 марта, когда мы способствовали добровольному безопасному вывозу гражданских лиц из города. В обоих случаях люди добровольно садились в автобусы, которые везли их в другой украинский город, Лубны", - подчеркнули в МККК.