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У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
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У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование
У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022
У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование
Две трети британцев (67 процентов) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T04:26
2022-03-27T04:39
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ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Две трети британцев (67 процентов) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании Techne для британской газеты Express.Глава британского минфина Риши Сунак 23 марта объявил, что пошлина на топливо снизится на пять пенсов за литр до марта 2023 года — это самое большое снижение топливных пошлин в истории.Отвечая на вопрос о заявлении министра, 67 процентов британцев заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.Помимо этого, более половины (58 процентов) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31 процента) главным поводом для беспокойства стала ситуация на Украине. Из-за изменения климата беспокоятся семь процентов опрошенных, а из-за коронавируса — три процента.В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента, дата и метод проведения опроса не указаны.
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в мире, украина, великобритания, лондон
04:26 27.03.2022 (обновлено: 04:39 27.03.2022)
 
У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование

Опрос Techne: 67 процентов британцев столкнутся с проблемами при оплате электроэнергии

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Две трети британцев (67 процентов) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании Techne для британской газеты Express.
Глава британского минфина Риши Сунак 23 марта объявил, что пошлина на топливо снизится на пять пенсов за литр до марта 2023 года — это самое большое снижение топливных пошлин в истории.
Отвечая на вопрос о заявлении министра, 67 процентов британцев заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.
Помимо этого, более половины (58 процентов) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31 процента) главным поводом для беспокойства стала ситуация на Украине. Из-за изменения климата беспокоятся семь процентов опрошенных, а из-за коронавируса — три процента.
В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента, дата и метод проведения опроса не указаны.
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