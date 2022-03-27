https://ria.ru/20220327/elektroenergiya-1780291969.html

У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование

У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование - РИА Новости, 27.03.2022

У британцев возникнут проблемы при плате за свет, показало исследование

Две трети британцев (67 процентов) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T04:26

2022-03-27T04:26

2022-03-27T04:39

в мире

украина

великобритания

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_defeca673eae56d9009b82d15c2a77f7.jpg

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. Две трети британцев (67 процентов) заявили, что у них возникнут трудности при оплате счетов на отопление и электроэнергию, следует из исследования компании Techne для британской газеты Express.Глава британского минфина Риши Сунак 23 марта объявил, что пошлина на топливо снизится на пять пенсов за литр до марта 2023 года — это самое большое снижение топливных пошлин в истории.Отвечая на вопрос о заявлении министра, 67 процентов британцев заявили, что все равно столкнутся с проблемами при оплате счетов на отопление и электроэнергию. Недостаточными оглашенные меры сочли 63 процента британцев.Помимо этого, более половины (58 процентов) респондентов заявили, что их в первую очередь беспокоит растущая стоимость жизни, для почти трети (31 процента) главным поводом для беспокойства стала ситуация на Украине. Из-за изменения климата беспокоятся семь процентов опрошенных, а из-за коронавируса — три процента.В опросе приняли участие 1642 человека, погрешность составила 2,4 процента, дата и метод проведения опроса не указаны.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

украина

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, великобритания, лондон