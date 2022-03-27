https://ria.ru/20220327/donbass-1780333417.html

Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России

Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России - РИА Новости, 27.03.2022

Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым взаимодействие и возможность... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:44

2022-03-27T14:44

2022-03-27T14:44

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

минюст днр

вооруженные силы рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым взаимодействие и возможность подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР."Во время встречи с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым, который приехал в Донецк, обсудили вопросы взаимодействия наших ведомств, а также перспективу подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР", - сообщил Пушилин в Telegram.Глава ДНР отметил, что замглавы российского ведомства "привез в республику 40 тонн гуманитарной помощи от Министерства юстиции России". Пушилин выразил благодарность за поддержку и взаимодействие с минюстом ДНР.Накануне минюст РФ сообщал, что с помощью МЧС отправит 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/voditel-1779832724.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, минюст днр, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)