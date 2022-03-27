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Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России - РИА Новости, 27.03.2022
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Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России
Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России - РИА Новости, 27.03.2022
Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым взаимодействие и возможность... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:44
2022-03-27T14:44
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
минюст днр
вооруженные силы рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым взаимодействие и возможность подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР."Во время встречи с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым, который приехал в Донецк, обсудили вопросы взаимодействия наших ведомств, а также перспективу подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР", - сообщил Пушилин в Telegram.Глава ДНР отметил, что замглавы российского ведомства "привез в республику 40 тонн гуманитарной помощи от Министерства юстиции России". Пушилин выразил благодарность за поддержку и взаимодействие с минюстом ДНР.Накануне минюст РФ сообщал, что с помощью МЧС отправит 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/voditel-1779832724.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, минюст днр, вооруженные силы рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:44 27.03.2022
 
Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России

Глава ДНР Пушилин обсудил перспективу соглашения между минюстами ДНР и России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что обсудил в Донецке с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым взаимодействие и возможность подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР.
"Во время встречи с заместителем министра юстиции РФ Али Алхановым, который приехал в Донецк, обсудили вопросы взаимодействия наших ведомств, а также перспективу подписания соглашения между министерствами юстиции России и ДНР", - сообщил Пушилин в Telegram.
Глава ДНР отметил, что замглавы российского ведомства "привез в республику 40 тонн гуманитарной помощи от Министерства юстиции России". Пушилин выразил благодарность за поддержку и взаимодействие с минюстом ДНР.
Накануне минюст РФ сообщал, что с помощью МЧС отправит 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияМинюст ДНРВооруженные силы РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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