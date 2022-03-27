https://ria.ru/20220327/donbass-1780309106.html
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
Украинские войска потеряли 40 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки, сообщает Народная... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:37
2022-03-27T10:37
2022-03-27T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли 40 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 40 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780283762.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
В ЛНР заявили, что за сутки ВСУ потеряли 40 человек личного состава в республике