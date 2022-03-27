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ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/donbass-1780309106.html
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике - РИА Новости, 27.03.2022
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике
Украинские войска потеряли 40 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки, сообщает Народная... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:37
2022-03-27T10:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли 40 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 40 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/tochka-u-1780283762.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:37 27.03.2022
 
ВСУ потеряли 40 человек в ЛНР за сутки, заявили в республике

В ЛНР заявили, что за сутки ВСУ потеряли 40 человек личного состава в республике

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника штаба (слева) из 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, задержанный накануне сотрудниками подразделения "Циклон" МВД ДНР в пригороде Мариуполя
Заместитель начальника штаба (слева) из 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, задержанный накануне сотрудниками подразделения Циклон МВД ДНР в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Заместитель начальника штаба (слева) из 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, задержанный накануне сотрудниками подразделения "Циклон" МВД ДНР в пригороде Мариуполя. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли 40 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 40 человек личного состава", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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