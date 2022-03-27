https://ria.ru/20220327/donbass-1780302651.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:17
2022-03-27T09:17
2022-03-27T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892335_0:292:3121:2047_1920x0_80_0_0_e4a9f61b920455b0b4e077b3c714dcf6.jpg
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденных ранее территорий."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении десяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779892335_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_86dcbcb5b0320a78b75276947227a096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
09:17 27.03.2022 (обновлено: 09:30 27.03.2022)
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей
В ДНР при обстрелах освобожденных территорий со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей