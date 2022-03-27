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В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/donbass-1780302651.html
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T09:17
2022-03-27T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденных ранее территорий."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении десяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк
09:17 27.03.2022 (обновлено: 09:30 27.03.2022)
 
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей

В ДНР при обстрелах освобожденных территорий со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖитель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Житель идет по улице Мариуполя у обстрелянной машины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденных ранее территорий.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении десяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий", - говорится в сообщении представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 22:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФСЦКК
 
 
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