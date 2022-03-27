https://ria.ru/20220327/donbass-1780302651.html

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей - РИА Новости, 27.03.2022

В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены десять мирных жителей

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T09:17

2022-03-27T09:17

2022-03-27T09:30

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о ранении 10 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденных ранее территорий."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении десяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденных раннее территорий", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, сцкк