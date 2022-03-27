https://ria.ru/20220327/diplomaty-1780372586.html

Высланные украинские дипломаты уехали из Белоруссии

Высланные украинские дипломаты уехали из Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2022

Высланные украинские дипломаты уехали из Белоруссии

Часть украинских дипломатов, которая была выслана Белоруссией, покинула белорусскую территорию, сообщил в воскресенье телеканал "Беларусь 1". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T22:38

2022-03-27T22:38

2022-03-27T22:44

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МИНСК, 27 мар – РИА Новости. Часть украинских дипломатов, которая была выслана Белоруссией, покинула белорусскую территорию, сообщил в воскресенье телеканал "Беларусь 1".Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что ликвидировал резидентуру Украины, действовавшую в стране под дипломатическим прикрытием. По его информации, в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки шпионажа. После этого Белоруссия приняла решение о сокращении числа дипломатов Украины на своей территории до пяти человек, сообщил в среду в Минске пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз."Из более двух десятков представителей украинской дипмиссии в стране разрешено остаться послу и еще 4 сотрудникам, которые могут продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венской конвенцией... Представители украинской дипмиссии смогли спокойно покинуть территорию страны без разного рода театральных постановок, которые они так любят устраивать на границе в отношении представителей нашей страны", - сообщили в эфире телеканала. Также были продемонстрированы кадры выезда дипломатов автотранспортом с белорусско-польской границы.При этом там отметили, что "представители украинского консульства (в Бресте – ред.) обратились за помощью в перевозке вещей на территорию Польши к крупной белорусской компании". "До этого стало известно, что имущество этой же компании было национализировано украинской властью в пользу Вооруженных сил Украины", - заявили в эфире телеканала.Как пояснила телеканалу Елена Бабкина, представитель группы компаний "Санта" (объединяет предприятия АПК, торговли и логистики), речь о шести фурах. "Главная задача, которая стала перед нами - вывезти водителей. К счастью, мы это смогли сделать. Все водители находятся на территории Беларуси. Те фуры, которые находятся на территории Украины, - это 6 фур, которые задействованы в оказании гуманитарной помощи, по нашим сведениям, они сейчас развозят гуманитарные грузы на территории Украины. И мы считаем, что если это на самом деле так, то никаких претензий в сторону украинской власти от нас не последует", - сказала Бабкина.Она отметила, что у группы "Санта" есть торговый дом на Украине, логистический центр и коллектив 235 человек. "После 24 февраля (после начала российской военной спецоперации на Украине – ред.), когда стало понятно, что люди уже не смогут работать, выплатили им авансом зарплаты для того, чтобы они могли позаботиться о себе. Та продукция, которая оставалась на складах, и которая приехала нашими фурами к тому моменту на территорию Украины, было понятно, что реализовать ее невозможно, поэтому мы ее развезли по центрам гуманитарной помощи, по детским домам, по больницам", - добавила Бабкина.

https://ria.ru/20220322/kgb-1779518567.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1779039110.html

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Наталья Макарова

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