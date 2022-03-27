https://ria.ru/20220327/diplomatiya-1780318116.html
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 27.03.2022
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:08
2022-03-27T12:08
2022-03-27T12:19
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
украина
россия
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын."Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни", - сказал Калын.
https://ria.ru/20220325/peregovory-1780174280.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, украина, россия
12:08 27.03.2022 (обновлено: 12:19 27.03.2022)
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни