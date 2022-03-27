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Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 27.03.2022
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Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 27.03.2022
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:08
2022-03-27T12:19
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
украина
россия
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын."Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни", - сказал Калын.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, украина, россия
12:08 27.03.2022 (обновлено: 12:19 27.03.2022)
 
Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын.
"Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни", - сказал Калын.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 21:53
Эрдоган обсудил с Зеленским ситуацию на Украине
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияУкраинаРоссия
 
 
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