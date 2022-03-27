https://ria.ru/20220327/diplomatiya-1780318116.html

Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни - РИА Новости, 27.03.2022

Эрдоган запланировал разговор с Путиным в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:08

2022-03-27T12:08

2022-03-27T12:19

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

украина

россия

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил в воскресенье во время участия в международном форуме Doha forum представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын."Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни", - сказал Калын.

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780174280.html

турция

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, украина, россия