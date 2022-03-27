https://ria.ru/20220327/delegatsiya-1780375763.html

В Донбасс прибыла официальная делегация из Крыма

В Донбасс прибыла официальная делегация из Крыма - РИА Новости, 27.03.2022

В Донбасс прибыла официальная делегация из Крыма

Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс, сообщил глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T23:33

2022-03-27T23:33

2022-03-27T23:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Крымская делегация прибыла с официальным визитом в Донбасс, сообщил глава делегации, председатель парламента Крыма Владимир Константинов.В состав делегации также вошли депутаты парламента региона и депутаты Госдумы, избранные от Крыма."Сегодня с крымской делегацией прибыли в Донецк. Мы традиционно оказываем помощь нашим братьям из Донбасса и всегда готовы подставить им свое плечо", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, делегация привезла 40 тонн гуманитарного груза, который собрали крымчане."Завтра он будет передан руководству народных республик", - подчеркнул Константинов.Кроме того, по его словам, делегация уже встретилась с руководством ДНР и ЛНР и передала два сертификата на 150 путевок в оздоровительные лагеря Крыма для детей народных республик, а также оборудование для медицинских кабинетов двух школ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/krym-1780201763.html

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Наталья Макарова

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