https://ria.ru/20220327/blinken-1780341176.html

Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине

Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 27.03.2022

Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за дипломатические усилия по Украине. РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T15:52

2022-03-27T15:52

2022-03-27T15:53

в мире

владимир путин

энтони блинкен

нафтали беннет

донецкая народная республика

иерусалим

вооруженные силы рф

украина

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за дипломатические усилия по Украине."Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия, важные дипломатические усилия для того, чтобы закончить агрессию российского правительства против Украины. Мы ценим эти усилия", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с Беннетом в Иерусалиме, отметив, что ценятся усилия всех "партнёров и союзников".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779723606.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, энтони блинкен, нафтали беннет, донецкая народная республика, иерусалим, вооруженные силы рф, украина, сша