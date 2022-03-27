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Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 27.03.2022
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Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине
Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за дипломатические усилия по Украине. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T15:52
2022-03-27T15:53
в мире
владимир путин
энтони блинкен
нафтали беннет
донецкая народная республика
иерусалим
вооруженные силы рф
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за дипломатические усилия по Украине."Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия, важные дипломатические усилия для того, чтобы закончить агрессию российского правительства против Украины. Мы ценим эти усилия", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с Беннетом в Иерусалиме, отметив, что ценятся усилия всех "партнёров и союзников".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
иерусалим
украина
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в мире, владимир путин, энтони блинкен, нафтали беннет, донецкая народная республика, иерусалим, вооруженные силы рф, украина, сша
15:52 27.03.2022 (обновлено: 15:53 27.03.2022)
 
Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине

Госсекретарь США Блинкен поблагодарил Беннета за дипломатические усилия по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность премьер-министру Израиля Нафтали Беннету за дипломатические усилия по Украине.
"Я благодарю премьер-министра за его дипломатические усилия, важные дипломатические усилия для того, чтобы закончить агрессию российского правительства против Украины. Мы ценим эти усилия", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с Беннетом в Иерусалиме, отметив, что ценятся усилия всех "партнёров и союзников".
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 18:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беннет рассказал Путину о контактах по Украине с главами стран
 
В миреВладимир ПутинЭнтони БлинкенНафтали БеннетДонецкая Народная РеспубликаИерусалимВооруженные силы РФУкраинаСША
 
 
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