https://ria.ru/20220327/bezopasnost-1780320738.html

Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана

Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 27.03.2022

Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана

Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T12:41

2022-03-27T12:41

2022-03-27T12:41

в мире

реджеп тайип эрдоган

россия

турция

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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" - сказал Калын.

https://ria.ru/20220327/diplomatiya-1780318116.html

россия

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, турция