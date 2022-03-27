https://ria.ru/20220327/bezopasnost-1780320738.html
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 27.03.2022
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана
Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:41
2022-03-27T12:41
2022-03-27T12:41
в мире
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" - сказал Калын.
https://ria.ru/20220327/diplomatiya-1780318116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана
Советник Эрдогана Калын: российские аргументы по теме безопасности должны быть услышаны