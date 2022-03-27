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Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 27.03.2022
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Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 27.03.2022
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана
Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T12:41
2022-03-27T12:41
в мире
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
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ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын."Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" - сказал Калын.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, россия, турция
12:41 27.03.2022
 
Российские аргументы должны быть услышаны, заявил советник Эрдогана

Советник Эрдогана Калын: российские аргументы по теме безопасности должны быть услышаны

© AP Photo / Emrah GurelПресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 27 мар - РИА Новости. Российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны, заявил во воскресенье в ходе международного форума Doha forum представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын.
"Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией. Российские аргументы должны быть услышаны. Если все разрушат все мосты с Россией, то как можно будет наладить диалог в таком случае?" - сказал Калын.
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