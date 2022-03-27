https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780327818.html
Более 555 тысяч украинцев въехали в Румынию с начала спецоперации
Более 555 тысяч украинцев въехали в Румынию с начала спецоперации - РИА Новости, 27.03.2022
Более 555 тысяч украинцев въехали в Румынию с начала спецоперации
Более 555 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба Пограничной полиции страны. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T13:35
2022-03-27T13:35
2022-03-27T13:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Более 555 тысяч граждан Украины въехали в Румынию с 24 февраля, сообщает пресс-служба Пограничной полиции страны."С 24 февраля на национальном уровне в Румынию въехали 555 166 граждан Украины, за последние сутки въехали 8947 граждан Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранполиции Румынии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780314759.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Более 555 тысяч украинцев въехали в Румынию с начала спецоперации
Более 555 тысяч украинцев въехали в Румынию с начала российской спецоперации