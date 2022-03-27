https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780310829.html
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
Свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:56
2022-03-27T10:56
2022-03-27T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/dnr-1779806864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса