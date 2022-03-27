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Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220327/bezhentsy-1780310829.html
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 27.03.2022
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса
Свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T10:56
2022-03-27T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/mariupol-1780303465.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
10:56 27.03.2022
 
Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса

Границу с Россией за сутки пересекли свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Свыше 12,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12 500 граждан", - говорится в сообщении.
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
09:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 627 человек
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:03В мире
Украинские беженцы рассказали ООН об издевательствах националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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