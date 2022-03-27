https://ria.ru/20220327/bayden-mladshiy-1780333857.html

Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине

Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине - РИА Новости, 27.03.2022

Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что... РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-27T14:53

2022-03-27T14:53

2022-03-27T15:06

в мире

хантер байден

джо байден

игорь кириллов

сша

украина

следственный комитет россии (ск рф)

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100763/67/1007636730_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_6da8dcc44b1006c6a3b6806e3e2e5d70.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что разоблачения в иностранных СМИ деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине – это вопрос для расследования его участия в международном уголовном преступлении.Сын президента США Джо Байдена Хантер мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail. Инвестфонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось в Telegram-канале СК."Разоблачения в иностранных СМИ, вскрывающие активное участие Байдена-младшего в незаконной деятельности на Украине – это уже не вопрос просто репутации его и его семьи. Это вопрос для расследования его участия в организованном международном уголовном преступлении, несущем угрозу миру, в котором распределение ролей организаторов и бенефициаров от преступной деятельности станут в том числе и предметом парламентского расследования. И которые очевидно уже интересуют весь мир", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.Политик связала с возможной деятельностью Байдена-младшего высказывания президента США в адрес президента РФ. "Нервные и неадекватные заявления Байдена-старшего в адрес нашего президента похожи на реакцию страха разоблачения и попытки отвлечь внимание своим глупым бравированием", - добавила парламентарий.Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хантер байден, джо байден, игорь кириллов, сша, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны сша