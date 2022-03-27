Рейтинг@Mail.ru
Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220327/bayden-mladshiy-1780333857.html
Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине
Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине - РИА Новости, 27.03.2022
Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине
Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что... РИА Новости, 27.03.2022
2022-03-27T14:53
2022-03-27T15:06
в мире
хантер байден
джо байден
игорь кириллов
сша
украина
следственный комитет россии (ск рф)
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100763/67/1007636730_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_6da8dcc44b1006c6a3b6806e3e2e5d70.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что разоблачения в иностранных СМИ деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине – это вопрос для расследования его участия в международном уголовном преступлении.Сын президента США Джо Байдена Хантер мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail. Инвестфонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось в Telegram-канале СК."Разоблачения в иностранных СМИ, вскрывающие активное участие Байдена-младшего в незаконной деятельности на Украине – это уже не вопрос просто репутации его и его семьи. Это вопрос для расследования его участия в организованном международном уголовном преступлении, несущем угрозу миру, в котором распределение ролей организаторов и бенефициаров от преступной деятельности станут в том числе и предметом парламентского расследования. И которые очевидно уже интересуют весь мир", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.Политик связала с возможной деятельностью Байдена-младшего высказывания президента США в адрес президента РФ. "Нервные и неадекватные заявления Байдена-старшего в адрес нашего президента похожи на реакцию страха разоблачения и попытки отвлечь внимание своим глупым бравированием", - добавила парламентарий.Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html
https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100763/67/1007636730_228:0:3380:2364_1920x0_80_0_0_a9d53bc53ac80a6cc8293336255257b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хантер байден, джо байден, игорь кириллов, сша, украина, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны сша
14:53 27.03.2022 (обновлено: 15:06 27.03.2022)
 
Яровая прокомментировала разоблачения деятельности сына Байдена на Украине

Яровая: разоблачения в СМИ деятельности Байдена-младшего — вопрос для расследования

© AP Photo / Nick WassДжо Байден и его сын Хантер Байден
Джо Байден и его сын Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Nick Wass
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины Ирина Яровая заявила, что разоблачения в иностранных СМИ деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине – это вопрос для расследования его участия в международном уголовном преступлении.
Сын президента США Джо Байдена Хантер мог содействовать обеспечению финансирования на Украине американского подрядчика, специализирующегося на исследованиях смертоносных патогенов, свидетельствуют электронные письма, обнаруженные британской газетой Daily Mail. Инвестфонд Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, отмечал накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось в Telegram-канале СК.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
14:17
Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине
"Разоблачения в иностранных СМИ, вскрывающие активное участие Байдена-младшего в незаконной деятельности на Украине – это уже не вопрос просто репутации его и его семьи. Это вопрос для расследования его участия в организованном международном уголовном преступлении, несущем угрозу миру, в котором распределение ролей организаторов и бенефициаров от преступной деятельности станут в том числе и предметом парламентского расследования. И которые очевидно уже интересуют весь мир", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Политик связала с возможной деятельностью Байдена-младшего высказывания президента США в адрес президента РФ. "Нервные и неадекватные заявления Байдена-старшего в адрес нашего президента похожи на реакцию страха разоблачения и попытки отвлечь внимание своим глупым бравированием", - добавила парламентарий.
Россия будет требовать объяснений по поводу данных о причастности сына президента США Джо Байдена к биолабораториям на Украине, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
В миреХантер БайденДжо БайденИгорь КирилловСШАУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала