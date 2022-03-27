Талибы ввели раздельное посещение парков развлечений для мужчин и женщин
Талибы ввели раздельное посещение парков развлечений в Кабуле для мужчин и женщин
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула
КАБУЛ, 27 мар - РИА Новости. Правящее в Афганистане движение "Талибан"* официально разделило время посещения парков развлечений в Кабуле для мужчин и женщин, говорится в заявлении министерства по делам запрещения.
"По воскресеньям, понедельникам и вторникам женщины могут посещать парки развлечений при условии наличия хиджаба, а мужчинам в эти дни туда ходить запрещено", - говорится в заявлении.
Для мужчин отводятся остальные дни недели, то есть, со среды по субботу, а представители "Талибана"* в эти дни могут ходить без оружия и воинских знаков различия.
В заявлении отмечается, что в случае нарушения этих правил владельцев и администрацию парков будут привлекать к ответственности.
Кроме того, согласно указу, в других туристических местах в Кабуле, которые граждане посещают семьями, женщины обязаны носить хиджаб и "воздерживаться от общения с незнакомцами".
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.