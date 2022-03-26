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В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков - РИА Новости, 26.03.2022
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В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков
В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков - РИА Новости, 26.03.2022
В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков
В Уфе задержали четырех россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:03
2022-03-26T16:41
россия
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
криминал
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Уфе задержали четырех россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Задержаны четверо граждан &lt;...&gt;, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии", — отметили в ведомстве.При обысках у них изъяли две гранаты РГД-5, "коктейли Молотова", экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.Задержанным вменяется нарушение части 1 и части 2 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Максимальное наказание, которое им грозит, пожизненное заключение.На сайте Следственного комитета России сообщается, что задержанных пятеро, им от 36 до 62 лет."По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. Злоумышленниками была сформирована структура террористического сообщества, между его участниками распределены функции и обязанности, выработаны методы конспирации и тактика совершения нападений", — отметили в ведомстве.Кроме того, по данным СК, они через интернет распространяли материалы с призывами к насильственному захвату власти.
https://ria.ru/20220323/terakt-1779675245.html
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россия
уфа
республика башкортостан
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7 495 645-6601
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Задержание членов террористической ячейки в Уфе: видео ЦОС ФСБ
В Уфе задержали четырех россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков.
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россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, криминал, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:03 26.03.2022 (обновлено: 16:41 26.03.2022)
 
В Уфе задержали подозреваемых в подготовке нападений на силовиков

ФСБ задержала в Уфе четверых подозреваемых в подготовке нападений на силовиков

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Уфе задержали четырех россиян, причастных к подготовке нападений на силовиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Задержаны четверо граждан <...>, причастных к подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети интернет террористической идеологии", — отметили в ведомстве.
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При обысках у них изъяли две гранаты РГД-5, "коктейли Молотова", экстремистскую литературу, средства коммуникации, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.
Задержанным вменяется нарушение части 1 и части 2 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 2 статьи 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Максимальное наказание, которое им грозит, пожизненное заключение.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что задержанных пятеро, им от 36 до 62 лет.
"По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. Злоумышленниками была сформирована структура террористического сообщества, между его участниками распределены функции и обязанности, выработаны методы конспирации и тактика совершения нападений", — отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным СК, они через интернет распространяли материалы с призывами к насильственному захвату власти.
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РоссияУфаСледственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанКриминалПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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