https://ria.ru/20220326/yarovaya-1780277235.html

Яровая: расследовать работу биолабораторий на Украине — долг России

Яровая: расследовать работу биолабораторий на Украине — долг России - РИА Новости, 26.03.2022

Яровая: расследовать работу биолабораторий на Украине — долг России

Вице-спикер ГД Ирина Яровая заявила, что расследование работы биолабораторий на Украине - долг и ответственность перед теми, кто погиб от биологических опытов... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:26

2022-03-26T21:26

2022-03-26T21:26

сша

россия

украина

ирина яровая

в мире

биологическое оружие

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая заявила, что расследование работы биолабораторий на Украине - долг и ответственность перед теми, кто погиб от биологических опытов во время Второй мировой войны.26 марта 1975 года вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)."Расследовать работу биолабораторий на Украине - наш долг и ответственность перед теми, кто погиб от биологических опытов во время Второй мировой войны, и в интересах обеспечения безопасности сегодня", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.С 1995 года страны начали вести переговоры о разработке особого механизма контроля над соблюдением КБТО в виде юридически обязывающего документа - протокола к Конвенции, который позволил бы странам-участникам контролировать биологическую деятельность партнеров, отметила она.Однако спустя почти десять лет переговоров создание национальной системы сдерживания разработки и распространения биологического и токсинного оружия было остановлено: США заявили, что не готовы к принятию протокола, продолжила депутат."В ходе спецоперации нашими военнослужащими вскрылись факты наличия на Украине биолабораторий, которые занимались опасными биологическими разработками во взаимодействии с министерством обороны США. То, что эти лаборатории принадлежат Соединенным Штатам, было подтверждено официальным представителем Госдепа", - напомнила она.Яровая напомнила, что благодаря Америке те, кто ставил бесчеловечные опыты на людях во время Второй мировой, смогли избежать ответственности в рамках Токийского трибунала."Мы не рассматриваем ситуацию, связанную с Украиной, как ситуацию локального свойства. Вскрыта проблема и угроза глобального масштаба. Вопросы в адрес США в неправомерном использовании биотехнологий и фактах биологического вторжения звучали уже не раз от разных стран. И вопрос ответственности Соединенных Штатов за создание новых угроз не только для России, а для всех стран мира - это вопрос, который имеет историческое значение и значение для принятия актуальных современных решений в защиту мира и безопасности. Наше парламентское расследование - это шаг к прозрению и правде для мира, возможности перейти к реальному контролю над разработкой, производством и накоплением запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и не допустить его разработки и использования", - добавила депутат.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, россия, украина, ирина яровая, в мире, биологическое оружие