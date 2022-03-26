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Депутат парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
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Депутат парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине
Депутат парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине - РИА Новости, 26.03.2022
Депутат парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине
Депутат верхней палаты японского парламента и член "Партии возрождения Японии" Мунэо Судзуки призвал давать оценку событиям на Украине, только имея информацию... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:19
2022-03-26T09:19
в мире
россия
япония
токио
курильские острова
синдзо абэ
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента и член "Партии возрождения Японии" Мунэо Судзуки призвал давать оценку событиям на Украине, только имея информацию от обеих из участвующих сторон, ведь только в этом случае "она будет справедливой"."Безусловно, все сочувствуют, и мое сердце тоже болит, когда показывают плачущего ребенка или убегающего ребенка. Украинская сторона объявляет, что "погибли 300 человек" или "погибли 400 человек", но если Россия всерьез будет атаковать, то число жертв не будет ограничено этой цифрой. В любом случае все, что сейчас доступно в средствах массовой информации, это украинская сторона", - отметил политик в интервью еженедельному журналу Shukan Gendai.Судзуки подчеркнул, что "информация с российской стороны вообще не проходит в западных СМИ и японских СМИ"."Только когда обе части информации доступны, можно будет справедливо оценивать происходящее", - добавил депутат.Кроме того, он выразил мнение о том, что правительство Японии могло бы вступить в диалог как с Россией, так и с США и Владимиром Зеленским, так как "имеет соответствующую позицию"."У Японии такое положение, что она может говорить и с президентом (США) Байденом, и с президентом (РФ) Путиным. Кроме того, Япония выделила в общем 310 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов) в рамках официальной помощи развитию Украины. То есть так как мы тратим огромные деньги, мы в положении, когда мы можем говорить Зеленскому (свое мнение - ред.)", - сказал политик.Ранее Судзуки в своем блоге призвал официальный Токио "проводить взвешенную политику в отношении Москвы" с учетом своих национальных интересов.Судзуки хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с РФ. Он часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780192105.html
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в мире, россия, япония, токио, курильские острова, синдзо абэ, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, владимир зеленский, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), санкции в отношении россии
09:19 26.03.2022
 
Депутат парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине

Депутат верхней палаты парламента Японии призвал к объективной оценке событий на Украине

CC BY 2.0 / Leng Cheng / Tokyo TowerТокийская телебашня
Токийская телебашня - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
CC BY 2.0 / Leng Cheng / Tokyo Tower
Токийская телебашня
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ТОКИО, 26 мар – РИА Новости. Депутат верхней палаты японского парламента и член "Партии возрождения Японии" Мунэо Судзуки призвал давать оценку событиям на Украине, только имея информацию от обеих из участвующих сторон, ведь только в этом случае "она будет справедливой".
"Безусловно, все сочувствуют, и мое сердце тоже болит, когда показывают плачущего ребенка или убегающего ребенка. Украинская сторона объявляет, что "погибли 300 человек" или "погибли 400 человек", но если Россия всерьез будет атаковать, то число жертв не будет ограничено этой цифрой. В любом случае все, что сейчас доступно в средствах массовой информации, это украинская сторона", - отметил политик в интервью еженедельному журналу Shukan Gendai.
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Судзуки подчеркнул, что "информация с российской стороны вообще не проходит в западных СМИ и японских СМИ".
"Только когда обе части информации доступны, можно будет справедливо оценивать происходящее", - добавил депутат.
Кроме того, он выразил мнение о том, что правительство Японии могло бы вступить в диалог как с Россией, так и с США и Владимиром Зеленским, так как "имеет соответствующую позицию".
"У Японии такое положение, что она может говорить и с президентом (США) Байденом, и с президентом (РФ) Путиным. Кроме того, Япония выделила в общем 310 миллиардов иен (2,5 миллиарда долларов) в рамках официальной помощи развитию Украины. То есть так как мы тратим огромные деньги, мы в положении, когда мы можем говорить Зеленскому (свое мнение - ред.)", - сказал политик.
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Ранее Судзуки в своем блоге призвал официальный Токио "проводить взвешенную политику в отношении Москвы" с учетом своих национальных интересов.
Судзуки хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с РФ. Он часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
 
В миреРоссияЯпонияТокиоКурильские островаСиндзо АбэСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Санкции в отношении России
 
 
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