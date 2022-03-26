03:08 26.03.2022 (обновлено: 08:46 26.03.2022)
В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил
Японский депутат Судзуки увидел в отмене диалога по Курилам опасность конфликта с Россией
Корабли морских сил самообороны Японии. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией", — заявил Судзуки.
При этом он признал, что действия Москвы вызваны санкциями со стороны Токио.
Парламентарий также заявил, что в интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.
Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова и выходит из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой со стороны Токио территории.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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