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В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил - РИА Новости, 26.03.2022
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В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил
В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил - РИА Новости, 26.03.2022
В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил
Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:08
2022-03-26T08:46
спор вокруг статуса курильских островов
курильские острова
в мире
россия
япония
мунэо судзуки
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.При этом он признал, что действия Москвы вызваны санкциями со стороны Токио.Парламентарий также заявил, что в интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова и выходит из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой со стороны Токио территории.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/medvedev-1779417615.html
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спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова, в мире, россия, япония, мунэо судзуки
03:08 26.03.2022 (обновлено: 08:46 26.03.2022)
 
В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил

Японский депутат Судзуки увидел в отмене диалога по Курилам опасность конфликта с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли морских сил самообороны Японии
Корабли морских сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли морских сил самообороны Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
"Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией", — заявил Судзуки.
При этом он признал, что действия Москвы вызваны санкциями со стороны Токио.
Парламентарий также заявил, что в интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.
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Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова и выходит из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой со стороны Токио территории.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Спор вокруг статуса Курильских острововКурильские островаВ миреРоссияЯпонияМунэо Судзуки
 
 
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