https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780192105.html

В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил

В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил - РИА Новости, 26.03.2022

В Японии заявили об опасности "столкновения" с Россией из-за Курил

Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T03:08

2022-03-26T03:08

2022-03-26T08:46

спор вокруг статуса курильских островов

курильские острова

в мире

россия

япония

мунэо судзуки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150683/20/1506832058_0:92:2812:1675_1920x0_80_0_0_51764cf92b6e5013ade657baf3d1f2c6.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Японию, заявил в беседе с Shukan Gendai член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.При этом он признал, что действия Москвы вызваны санкциями со стороны Токио.Парламентарий также заявил, что в интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан этой страны на южные Курильские острова и выходит из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на оспариваемой со стороны Токио территории.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/medvedev-1779417615.html

https://ria.ru/20220325/yaponiya-1780119869.html

курильские острова

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спор вокруг статуса курильских островов, курильские острова, в мире, россия, япония, мунэо судзуки