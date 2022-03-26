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В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/volnovakha-1780260240.html
В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка
В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка - РИА Новости, 26.03.2022
В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка
Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T18:56
2022-03-26T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
волноваха
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ВОЛНОВАХА, 26 мар - РИА Новости. Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении."Они не объясняли, видно у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей", - сказал сотрудник больницы Денис участникам пресс-тура для иностранных СМИ.По его словам, при отступлении националисты разрушили больницу, расстреляв из танка.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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Врачи и свидетели событий в Волновахе общаются с иностранными журналистами
Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха
18:56 26.03.2022 (обновлено: 20:11 26.03.2022)
 
В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка

Свидетели подтвердили иностранным СМИ, что нацбаты укрывались в больнице в Волновахе

Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 26 мар - РИА Новости. Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении.
"Они не объясняли, видно у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей", - сказал сотрудник больницы Денис участникам пресс-тура для иностранных СМИ.
Жители Мариуполя получают у бойцов Народной милиции ДНР гуманитарную помощь, доставленную из России - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:00
Россия отвечает за Украину
По его словам, при отступлении националисты разрушили больницу, расстреляв из танка.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
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