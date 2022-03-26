https://ria.ru/20220326/volnovakha-1780260240.html

В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка

В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка - РИА Новости, 26.03.2022

В Волновахе рассказали, как националисты расстреляли больницу из танка

Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T18:56

2022-03-26T18:56

2022-03-26T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

волноваха

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ВОЛНОВАХА, 26 мар - РИА Новости. Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении."Они не объясняли, видно у них точка тут, локация просто была. Возможно, прикрывались больницей", - сказал сотрудник больницы Денис участникам пресс-тура для иностранных СМИ.По его словам, при отступлении националисты разрушили больницу, расстреляв из танка.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Врачи и свидетели событий в Волновахе общаются с иностранными журналистами Свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в субботу подтвердили иностранным журналистам, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении 2022-03-26T18:56 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, волноваха