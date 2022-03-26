https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780253266.html

Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу

Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 26.03.2022

Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу

Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:35

2022-03-26T17:35

2022-03-26T17:35

турция

оон

украина

мевлют чавушоглу

россия

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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы следуем санкциям ООН в отношении России. В посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами, проблем нет. Если они следуют законам", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220325/natsvalyuty-1780041212.html

турция

украина

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, оон, украина, мевлют чавушоглу, россия