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Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 26.03.2022
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Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 26.03.2022
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу
Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
турция
оон
украина
мевлют чавушоглу
россия
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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы следуем санкциям ООН в отношении России. В посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами, проблем нет. Если они следуют законам", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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турция, оон, украина, мевлют чавушоглу, россия
17:35 26.03.2022
 
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: Турция не видит проблем в посещении страны российскими бизнесменами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы следуем санкциям ООН в отношении России. В посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами, проблем нет. Если они следуют законам", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:00
Турция предлагала России перейти на нацвалюты в торговле, заявил Эрдоган
 
ТурцияООНУкраинаМевлют ЧавушоглуРоссия
 
 
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