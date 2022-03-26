https://ria.ru/20220326/turtsiya-1780253266.html
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 26.03.2022
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу
Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
2022-03-26T17:35
турция
оон
украина
мевлют чавушоглу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2aaef2b39a305907939fe81a3fcbaf40.jpg
ДОХА, 26 мар – РИА Новости. Турция не видит проблем в посещении страны россиянами, в том числе бизнесменами, если они будут следовать турецким законам, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Мы следуем санкциям ООН в отношении России. В посещении россиянами Турции, в том числе олигархами или бизнесменами, проблем нет. Если они следуют законам", - сказал Чавушоглу, выступая на форуме.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220325/natsvalyuty-1780041212.html
турция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591452336_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_3c22438f0f446a34e04dc24f348fb16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, оон, украина, мевлют чавушоглу, россия
Российские бизнесмены могут посещать Турцию, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: Турция не видит проблем в посещении страны российскими бизнесменами